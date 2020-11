Relajación de medidas, la causa del récord de contagios en EE. UU.

En Estados Unidos la pandemia del coronavirus está fuera de control. Esta semana el país, donde ya han muerto 240.000 personas, superó los 10 millones de contagios y en todos los estados los del país la tendencia es al alza.



(En contexto: EE. UU. registra récord con 200.000 contagios por covid-19 en un día)

Así mismo, se han disparado las cifras de hospitalizaciones al igual el número de muertes, que sin bien todavía no alcanzan los niveles que se alcanzaron en su peor momento, están en ascenso: casi 1.500 muertos diarios, una cifra que sigue al alza.



En 44 estados de los 50 estados del país, el incremento en esta última semana es de más del 10 por ciento -en 11 de ellos más del 50 por ciento- y en promedio se están registrando más de 130.000 infecciones diarias.



Para ponerlo en contexto, la cifra más alta que se registró durante los primeros meses de la pandemia era de unos 35.000.



“Lo que estamos viendo es un amplio contagio a nivel comunitario. Hay más infecciones, más hospitalizaciones, y, en consecuencia, más muertes”, dijo este miércoles el gobernador de Maryland, Larry Hogan.



El gobernador es uno de varios en el país que han decidido reimponer algunas de las restricciones que existían en la etapa del confinamiento, entre ellas limitar los restaurantes al 50 por ciento de su capacidad y prohibir eventos en espacios cerrados de más de 25 personas.

(Le puede interesar: Estados Unidos supera los 10 millones de casos de coronavirus)



En Nevada y en Wisconsin, donde las cifras están disparadas, las autoridades han pedido a sus ciudadanos no salir durante las próximas dos semanas para frenar la tendencia



“Debemos volver a lo básico. Teletrabajo, no más fiestas ni reuniones sociales, tapabocas y distanciamiento social. No es seguro estar fuera de casa”, advirtió Steve Sisolak, que es el gobernador de Nevada.

Algunas autoridades de los diferentes estado piden que se reimpongan restricciones para frenar los contagios.

En Massachusetts hay una especie de toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 p.m. mientras que en Rhode Island las autoridades les advirtieron a los residentes que van a tener que implementar un cierre obligatorio de negocios sino cambian de conducta.



Y más preocupantes aún, en muchos de los estados los hospitales ya están llegando a sus límites de capacidad en unidades de cuidados intensivos y recursos como ventiladores. En este momento, según cifras oficiales, hay unas 65.000 personas hospitalizadas, una cantidad similar a la que existían en abril cuando la pandemia hacía estragos en EE.UU.



Esta segunda ola, que era esperada, está siendo jalonada por varios factores.

“Mucha gente está saturada con las restricciones que ha impuesto la pandemia y están bajando la guardia, muchos ya no usan tapabocas, se reúnen con amigos sin tomar precauciones, han regresado a los restaurantes. Eso es entendible, pero el problema es que el virus sigue allí, esperando a que le den oportunidades para propagarse”, sostiene Michael Osterholm, director del centro para enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota.



(Lea aquí: El segundo brote de covid-19 en el círculo cercano de Donald Trump)



Al mismo tiempo hay medio país -particularmente los que han seguido los lineamientos del presidente Donald Trump- que están convencidos de que la pandemia es una exageración o un invento de los demócratas y ni siquiera utilizan los tapabocas o practican el distanciamiento social.

A eso se ha sumado la llegada del otoño y el frío, un ambiente más propicio para los contagios pues promueve la interacción de personas en espacios cerrados.

Los expertos creen que, de no tomarse medidas drásticas, las cosas se pondrán aún peor en los meses que vienen cuando llegue el invierno.



El anuncio de la farmacéutica Pfizer, de que ha desarrollado una vacuna que sería efectiva en un 90 por ciento de los casos, ayudó a despejar un poco el dramático panorama.



Lo mismo la decisión de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por su sigla en inglés) de autorizar el uso de bamlanivimab, una medicina basada en anticuerpos que puede ayudar con casos leves y moderados de covid-19.



Pero las mismas autoridades admitieron que ambos remedios están aún lejos de ser la panacea contra la pandemia. En el caso de la vacuna porque tardarán muchos meses en producirla y distribuirla a la población general. La droga, por su parte, solo es efectiva en contagios moderados y tampoco cuentan con una cantidad de dosis suficientes como para causar impacto en el corto plazo.



(En otras noticias: Biden pide uso de tapabocas e insiste en que 'no es un gesto político')



Es por eso que Anthony Faucci, el jefe del Instituto para las Alergias y Enfermedades Infecciosas, insiste en que los únicos remedios eficaces con los que se cuenta en este momento son los tapabocas y el distanciamiento. Un mensaje que reiteró esta semana el presidente electo Joe Biden al anunciar su nuevo plan para combatir el flagelo.



Pero que se ha diluido y carece de peso mientras Trump siga negándose a reconocer la derrota y colaborar con el gobierno entrante.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON