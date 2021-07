Los seis rostros tras el informe de la CIDH sobre Colombia

El informe con recomendaciones que acaba de presentar la CIDH es el producto de una visita a Colombia el pasado 8 de junio para observar la situación en el país durante el contexto de las protestas sociales. Su redacción estuvo a cargo del equipo interdisciplinario que envió la Comisión y que está compuesto, entre otras cosas, por dos colombianos.



(Lea más: Los puntos que controvirtió el Gobierno sobre informe de la CIDH)

La CIDH está integrada por dos grandes bloques. Por una lado están los Comisionados, que son siete, y salen electos en una votación en la que participan todos los países miembros de la OEA para servir por un período de cuatro años.



A cada uno de esos comisionados se les asignan "temas" o "relatorías temáticas", como pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, verdad y justicia entre otros.



Así mismo, cada comisionado está encargado del monitoreo de un grupo de países de la región. Los comisionados designan, entre ellos mismos, a una personas para que opere como presidente de la Comisión por períodos de un año.



Por el otro lado está la Secretaria Ejecutiva de la CIDH que es la que, en la práctica, ejecuta con los mandatos de la Comisión. La cabeza de la secretaría ejecutiva, es decir su Secretario Ejecutivo, es electo a través de un concurso público del que salen entre tres y cinco candidatos, seleccionados por los siete Comisionados.



El nombre del ganador es sometido luego al Secretario General de la OEA para su ratificación. Así mismo, hay dos Secretarios Ejecutivos Adjuntos, uno dedicado a temas de monitoreo y cooperación técnica y el otro al sistema de peticiones y casos.



(Lea aquí: ¿Qué sigue después de las recomendaciones de la CIDH?)



Para la visita a Colombia -y el posterior informe- la CIDH designó una delegación del más alto nivel, conformado por la Presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, (que es a su vez comisionada); la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón; la Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido; y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.



Estos son sus perfiles:

Antonia Urrejola Noguera



La Comisionada Antonia Urrejola Noguera es chilena y fue electa el 21 de junio de 2017 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inició el 1 de enero de 2018 y finaliza el 31 de diciembre de 2021. Es abogada de la Universidad de Chile con post-título en Derechos Humanos y Justicia Transicional.



Fue asesora en derechos humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de proyectos de ley relacionados a institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad sexual.



Con el retorno a la democracia en Chile, trabajó en la recién creada Comisión Especial de Pueblos Indígenas, y posteriormente en el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Planificación y Cooperación especializándose en derechos de los pueblos indígenas.



Fue asesora del Ministerio del Interior, relacionándose con el Programa de Derechos Humanos y los temas de Memoria, Verdad y Justicia. Fue asesora principal del ex Secretario General de la OEA entre 2006 y 2011. Es ciudadana de Chile y actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión.



Tiene bajo su cargo a Colombia, Ecuador, Guyana y Nicaragua y encabeza las relatorías sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Memoria, Verdad y Justicia.



(Lea también: La Policía Nacional se queda en Mindefensa, responde Gobierno a CIDH)

Facebook Twitter Linkedin

Antonia Urrejola Noguera (derecha), presidenta de la CIDH desde 2017. Foto: CIDH

Tania Reneaum Panszi

​

Es mexicana y fue electa en mayo de este año como Secretaria Ejecutiva en reemplazo del brasilero Paulo Abrau, que tuvo que salir de la institución anticipadamente en medio de un escándalo por acoso laboral de empleados que enfrentó a la Comisión y al Secretario de la OEA Luis Almagro.



Es doctora en derecho de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y cuenta con un Máster Internacional en Derecho Penal y Problemas Sociales Comparados y otro en Ciencias Jurídicas. Fue directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.

Joel Hernández García

​

Hernández García es mexicano y fue electo como comisionado el 21 de junio de 2017. Tiene una licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en derecho internacional de New York University School of Law.



Es miembro del Consejo Directivo del United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute y fue miembro del Comité Jurídico Interamericano por el periodo 2015-2018.



(Lea aquí: Las claves del informe de la CIDH sobre las protestas en Colombia)



En el servicio exterior de México ascendió al rango de embajador y se desempeñó en varios puestos. De 2011 a 2013, fungió como Representante Permanente de México ante la OEA.



Tiene a su cargo Brasil, Chile y Honduras y es relator para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia.

Edgar Stuardo Ralón Orellana

​

Este comisionado es de Guatemala y fue electo el 28 de junio de 2019. Es abogado constitucionalista con énfasis en derechos humanos, garantías individuales tales como el derecho a la vida, libertades civiles y derechos políticos.



Bajo su tutela están Cuba, Haití, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago y las relatorías sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura y sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

Pedro Vaca



Es colombiano y fue elegido el año pasado por la Comisión como nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión por un período de tres años. Vaca es abogado de la Universidad Nacional y cuenta con una Especialización en Derecho Constitucional y una Maestría en Derecho también de la Universidad Nacional.



Antes de llegar a su cargo actual fue Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia por varios años y Relator en Freedom House, una organización que defiende la libertad de prensa en el mundo.

Facebook Twitter Linkedin

El colombiano Pedro Vaca es el Relator Especial para la Libertad de Expresión. Foto: Tomada de Facebook

María Claudia Pulido

​

María Claudia Pulido, también colombiana, es la Secretaria Ejecutiva Adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos desde el 1 de septiembre de 2017.



(En otras noticis: El presidente de Haití recibió 12 impactos de bala: informe forense)



Es abogada y está encargada de dirigir y supervisar los mecanismos de monitoreo de situación de derechos humanos, en particular la elaboración de los informes temáticos y de país; las actividades de promoción, capacitación y cooperación técnica en derechos humanos; y el seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH a los Estados Miembros de la OEA. Trabaja en la CIDH desde 2001.

En el ámbito nacional colombiano, fue coordinadora de la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación; trabajó en la Unidad Nacional de Derechos de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y en la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación.



Egresada de la facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, realizó estudios de postgrado en Derecho Penal y Criminología en dicha universidad; una especialización en Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública; y una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos en el Washington College of Law, American University.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Más noticias

- Inglaterra exime de cuarentena a vacunados por covid de ciertos países

- Amenaza de ataque aéreo ruso interrumpe acto del presidente español

- ¿Con qué vacunas se puede ingresar a la Unión Europea como turista?