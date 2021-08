CIDH responderá  a queja colombiana ¨en los próximos días¨

Este viernes pasado Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, volvió a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se pronuncie sobre la propuestas de reforma que ha hecho el estado colombiano frente al funcionamiento de este órgano hemisférico. Un día antes (jueves) el gobierno le envió una carta formal a la CIDH exigiendo esa respuesta.







Lea Más: Doble instancia y las otras ‘cirugías’ que Colombia plantea para la CIDH

En una entrevista con este diario publicada el lunes, Gómez insiste en que los cambios que solicita Colombia tienen como objetivo fortalecer el sistema interamericano y podrían darse a través de una modificación del reglamento interno de la CIDH sin necesidad de cambios a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es que el acuerdo macro que da vida al sistema y delimita sus funciones.



Gómez habla, entre otras cosas, de introducir la figura de la doble instancia en este sistema, y que se concentre en casos relacionados exclusivamente con los derechos humanos.



​Critica, a su vez, la lentitud de un sistema que a veces tarda dos décadas en resolver procesos y pide que aplique criterios de relevancia y perjurio sustancial a la hora de dar trámite a los casos.

El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez en entrevista para El Tiempo. Bogotá 20 de agosto de 2021. Foto: César Melgarejo/ CEET Foto: César Melgarejo



EL TIEMPO pidió una respuesta a la CIDH frente a las quejas. La organización afirma que efectivamente recibió la carta y que en el momento prepara una respuesta que será enviada al estado en los próximos días.



¨En referencia a su consulta, la CIDH recibió la carta del Estado de Colombia el 19 de agosto de 2021 y estará respondiendo el contenido de la misma en los próximos días¨, dijo un portavoz de esta organización.



Paralelamente, este diario consultó a voces conocedoras del sistema para conocer su opinión frente a las propuestas del estado colombiano. Entre ellas a Santiago Cantón, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión que hoy trabaja en el Diálogo Interamericano y Humans Rights Watch (HRW).



Para HRW, muchas de las reformas que solicita Colombia son profundas y probablemente requerían un cambio de la Convención, que no es fácil pues si bien puede e propuesto por cualquier estado requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los países miembros de la OEA.



Cantón, por el contrario, si cree que es posible avanzar por la vía de la modificación del reglamento de la CIDH, pero también se trata de un proceso complejo y que tarda tiempo.

El ex secretario de la CIDH, Santiago Cantón. Foto: AFP



Por lo general arranca con la presión de un grupo de países que se traduce en una revisión interna de los reglamentos que realiza la misma Comisión basado en las propuestas de los países y que luego es revisado por la Asamblea General de la OEA y aprobado por la CIDH.



A lo largo de la historia se han realizado varios procesos de este tipo, el último de ellos con inició en el 2009 y su conclusión en el 2013. En este caso, fue un proceso empujado primordialmente por Colombia y Venezuela.



Aunque rivales ya en ese momento, coincidieron en su deseo de reformar la Comisión.



Pero tanto Cantón como HRW coinciden en que este tipo de procesos por lo general lo que buscan es fortalecer la posición de los estados en detrimento de los derechos de las víctimas.



¨Se habla de fortalecimiento pero en realidad es un artilugio que usan los estados para ganar poder frente a la víctimas¨, afirma Cantón.



Para este ex Secretario Ejecutivo, por lo general la motivación suele ser un caso o práctica que incomoda a un estado. En el caso de Colombia, Cantón cree es el caso de Gustavo Petro y su destitución de la Alcaldía de Bogotá, que tras su trámite por el sistema interamericano concluyó en una sentencia de la Corte Interamericana en la que se ordenaron ajustes al proceso disciplinario de funcionarios electos por votación popular.



Según Cantón si bien es cierto -como dice Gómez- que Colombia es uno de los países históricamente más sólidos frente al sistema interamericano es ¨es triste que a su vez sea uno de los más lo ha debilitado a través de procesos de reforma¨.



HRW afirma a su vez que no es cierto la afirmación de Gómez cuando indica que si a alguien no le gustan las decisiones de la justicia interna entonces acude al sistema interamericano, que se convierte en una especie de cuarta instancia donde se desconoce todo el trabajo de la justicia.



Según esta organización la CIDH desecha una gran mayoría de los casos que se le presentan pues no cumplen con los requisitos.



Cantón sostiene, además, que el sistema ya incluye una especia de segunda instancia que es la Corte Interamericana, aunque no se le llame de esa manera.



¨Los países arrancan todos estos procesos en una posición de poder pues cuenta con todos los recursos del estado a su disposición, algo que no tienen las víctimas. En el proceso los países cuentan con múltiples instancias para defenderse las etapas de trámite, admisibilidad y fondo. De hecho, miles de casos no pasan estas etapas. Y al final, una vez la Comisión determina la responsabilidad, este pasa a la Corte que revisa el caso en su integridad y desde el comienzo. En un 90 0 95 por ciento termina coincidiendo con la CIDH pero en otro 5 o 10 por ciento sucede lo contrario. No lo llamamos este proceso ante la Corte una apelación, pero si es una instancia de revisión frente a las decisiones de la CIDH¨ opina el ex secretario.



Así mismo, ambos sostienen que es un error decir que no hay criterios claros para el avance de casos en el sistema pues en la última reforma -las del 2013- eso se estableció, estableciendo prioridades en orden cronológico, la edad de las víctimas o la gravedad del caso.



Y mencionan como la razón de fondo del atraso de casos en el sistema es que la CIDH cuenta con recursos limitados para procesarlos. Algo que lo definen los mismos estados pues son ellos los que asignan el presupuesto.



Sobre la queja de Gómez entorno a que la CIDH abarque solo tema de DD:HH: y no se distraiga en otros que no le competen como los políticos, Cantón afirma que quizá el principal problema que enfrenta la región en este momento es el debilitamiento del estado de derecho que pasa por los derechos políticos, consagrados en el artículo 23 de la Convención y en la Carta Democrática de la OEA.



Y subraya una opinión reciente de la Corte IDH que fue clave y en la que indicó que la reelección presidencial indefinida -que se entiende como dos períodos consecutivos- no es un derecho humano autónomo y resulta nocivo para la democracia.



Una opinión, dice Cantón, que terminó entiendo por solicitud del mismo presidente Iván Duque.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

