CIA desclasificó documentos de ovnis y están disponibles para descarga

Según reportó el diario británico The Guardian, esta semana se publicaron miles de documentos de la CIA sobre objetos voladores no identificados (ovnis) en un vertedero de documentos que, según la agencia, incluye todos sus registros sobre ovnis.



Los documentos están actualmente disponibles en Black Vault, un archivo en línea de documentos gubernamentales desclasificados, después de que el fundador del sitio, John Greenewald Jr, comprara un CD-Rom que la CIA había hecho con sus documentos OVNI.



De acuerdo con The Guardian, cerca de 2.700 páginas se incluyeron en la colección, -lo que la agencia dice que son todos los archivos que tiene sobre ovnis-, pero Greenewald señala en su sitio web que "puede que no haya forma de verificarlo por completo".



Algunos de los informes, incluido uno sobre explosiones misteriosas en una ciudad rusa y otro con un relato de primera mano de un extraño avistamiento de un objeto volador cerca de Bakú, la capital de Azerbaiyán, son el tipo de lecturas que se podría esperar encontrar en una novela de ciencia ficción en lugar de documentos oficiales del gobierno.



Pero algunos de los documentos son difíciles de leer y no está claro para qué se usaron exactamente. Greenewald le dijo a Vice's Motherboard que la agencia de inteligencia reunió los documentos en un formato "desactualizado" que dificulta el análisis de la colección.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

El volcado de documentos llegó justo cuando los ovnis, o, como los llama el gobierno de EE. UU., los fenómenos aéreos no identificados (UAP), parecen haber llamado la atención de los legisladores en el Congreso.



El proyecto de ley de financiación del gobierno que el Congreso aprobó a fines de diciembre, que incluía el estímulo del coronavirus de 900.000 millones de dólares, instruyó al director de inteligencia nacional y al secretario de defensa para que publicaran un informe sobre las UAP dentro de seis meses.



El comité de inteligencia del Senado, que redactó la directiva, dijo que las agencias de inteligencia y defensa deben tener en cuenta cualquier "vínculo con gobiernos extranjeros adversarios" y "la amenaza que representan para los activos e instalaciones militares de Estados Unidos" en el informe, lo que sugiere que los legisladores se preguntan si el adversario podría estar a cargo de extraños avistamientos de ovnis.



Tres videos que fueron filtrados y finalmente publicados por el departamento de defensa de Estados Unidos en abril del año pasado mostraron objetos no identificados en el espacio aéreo que fueron capturados en cinta durante los vuelos de entrenamiento de pilotos. Se podía escuchar a los pilotos notando la velocidad y las formas de los objetos.



