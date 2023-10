Christian Nodal y Cazzu vivirán en una casa rodante en Estados Unidos: lo que se sabe

Christian Nodal, Cazzu y su bebé se mudarían a una casa rodante en Estados Unidos el próximo año. De esta forma, la pareja podrá cumplir con sus obligaciones artísticas, sin descuidar a su hija, que nació a mediados de septiembre de este año. “Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante, un motorhome. Va a ser un momento precioso”, dijo el intérprete de Botella tras botella.

El cantante mexicano habló sobre sus planes para ejercer una paternidad presencial, sin descuidar su trabajo. "(Ser papá) me ayudó a tranquilizarme, porque siempre he sido muy compulsivo con el trabajo. Nunca había planeado nada y por primera vez estoy organizando todo desde el lado artístico para que pueda disfrutar los primeros meses de esa bebé tan preciosa con tranquilidad", dijo a la revista Vogue Hombre, semanas antes del nacimiento de su hija.

A su vez, Cazzu compartió sus planes de vivir en el camino junto a Nodal: “Me encanta poder mezclar los dos mundos con la fragilidad que conlleva tener un bebé. Me imagino los caminos y poder disfrutar y pararnos en cualquier lugar. Salir y conocer comidas, lugares, personas… Y todo ello con la bebé”.

“La gente nos proyecta como dos personas con unas vidas súper locas, pero en realidad siempre estamos esperando volver a la calmita de la casa. Me entusiasma que nuestra bebé vaya a conocer ese lado de paz, de calma, de los caballos. Me entusiasma que vaya a poder ser una persona del campo para después despegar y acompañar a sus papás a la ciudad”, añadió Cazzu, quien estos meses ha frenado sus actividades profesionales para disfrutar de su maternidad.

La casa de Nodal y Cazzu en Argentina



Mientras arreglan todo para su mudanza a EE. UU., la pareja se ha establecido en una propiedad en las afueras de Buenos Aires, en donde llevan una vida tranquila, alejados del bullicio de la ciudad. “Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos. Nos sentamos, hacemos un matecito y las vistas son preciosas”, dijo Christian Nodal en entrevista con Mario Chávez.