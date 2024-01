Christian Nodal reveló un dato de su relación con Cazzu: 'las argentinas son difíciles’

Cuando Christian Nodal conoció a Cazzu, el cantante estaba en el ojo del huracán por el escandaloso final de su relación con Belinda. Sin embargo, el intérprete de Botella tras botella, buscó la forma de conquistar a la hoy mamá de su hija, al mismo tiempo que trataba de proteger su privacidad. En una entrevista contó detalles poco conocidos de su relación y cómo comenzó el romance con la trapera argentina.

La cantante argentina Cazzu había llamado la atención de Christian Nodal mucho tiempo antes de que se conocieran. Aunque en 2020, el mexicano llegó a decir a los medios que era “su crush”, apunta El Heraldo de México, aún tardarían un par de años en coincidir. De hecho, el mexicano sería quien daría el primer paso para formalizar un encuentro con ella.

Luego de terminar su relación con Belinda, el mexicano abrió su corazón a nuevos amores y decidió buscar a Cazzu. Le escribió a la trapera ofreciéndole un tema musical, dijo en entrevista con Urbanda: “Las argentinas son muy difíciles, me quería dejar en la friend zone, Julieta era mi crush y le escribí por Instagram y le dije: ‘tengo una canción para tí’ que sí tenía la canción, pero en realidad era para conocerla y me contestó y me dijo: ‘ahorita la grabo’ y yo le dije: 'no, no, no, yo iré a Argentina, para que me lleves a conocer”, recordó el intérprete de Adiós, amor.

El inicio del romance entre Christian Nodal y Cazzu



Aunque Christian no fue a visitarla a Argentina, la relación con Cazzu comenzó a florecer. Cuando ella visitó México, le escribió para verlo actuar. “Me dijo que estaba por aquí, que quería pasar al show. Le platiqué el contexto del palenque, estaba súper emocionado y también muy nervioso. Cuando le abrí la puerta del carro, se bajó y estaba muy guapa, y dije: ‘Tiene que ser para mí'", contó Nodal.

En el camerino, Nodal empezó a cantar y reveló que quedó sorprendido al descubrir que Cazzu se sabía todas sus canciones. “Aparte las coreaba fuerte, hasta me empecé a poner nervioso”, recordó el ganador del Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana de los últimos tres años.

Luego alguien del equipo de Nodal llevó a Cazzu al escenario para que cantaran juntos. “Tenía invitados esa noche y empezaron a pasar, y hasta la fecha no explicamos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que pasar porque era invitada. Cantamos una canción que se llama Si te falta alguien”. Mientras estaban en el escenario, Nodal tomó la mano de la trapera y también una decisión: “Empecé a aplicar todos los métodos para conquistarla”, reveló.

Tras casi dos años, la pareja luce muy enamorada. Foto: Instagram @cazzu

El primero beso de Nodal y Cazzu

El cantante de Cazzualidades, dejó ver su lado más romántico cuando organizó un concierto privado para Julieta Cazzuchelli. “En esa etapa mi imagen estaba muy jodida y quería cuidarla", recordó Nodal. “Como no podía ir al concierto, le traje a Los Bybys al hotel, ahí tuvimos ahí un concierto privado para nosotros”, relató.

Fue esa misma noche que se dieron su primer beso. “Le canté una canción de Espinoza Paz… y ahí fue el primer besito, la pasamos super bien, pasamos la noche juntos”, dijo el hoy papá de Inti. Al día siguiente rentó un avión para que volaran juntos a Nueva York, porque quería pasar todo el tiempo posible con Cazzu.

“En ese entonces tenía la grabación con Romeo Santos y lo estaba posponiendo porque tenía que conquistarla a ella; me acuerdo de que ya con Romeo le dije 'Por favor, dile que es mi Julieta', pobre Romeo, lo tenía ahí”, reveló el cantante riendo. Una vez finalizado el trabajo con el cantante de bachata, Nodal volvió a casa, “y le hice esta canción de Cazzualidades, que refleja mucho nuestra relación”, dijo el intérprete.

“A veces uno se la pasa planeando la vida y cuando llega alguien o algo, te rompe con todo, es lo más precioso que te puede pasar”, reflexionó Christian Nodal, cuya relación con Cazzu está más que consolidada.