Christian Nodal: ¿quién es su hermana, la cuñada de Cazzu?

Christian Nodal está viviendo uno de los momentos más felices en su vida personal pues hace poco más de un mes se convirtió en papá de una niña al lado de su novia Cazzu. Pero el cantante no fue el que estrenó a sus padres como abuelos, sino su hermana menor Amely, quien hace poco también se convirtió en mamá.

Amely, de 21 años, tuvo a su bebé el pasado 8 de julio. Aunque, fue hasta el fin de semana pasado cuando confirmó la noticia y publicó las primeras fotografías de su hijo en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Amely, la hermana de Christian Nodal?

Si bien la hermana menor de Christian Nodal es reservada con respecto a su vida privada, comenzó a ganar popularidad en redes sociales no solo por su parentesco con el cantante de regional mexicano, sino por su lujoso estilo de vida y buen gusto por la moda. Incluso se sabe que heredó también el talento por el canto, pero no parece estar interesada, por ahora, en el mundo del espectáculo.

Amely cuenta con poco más de 304.000 seguidores en Instagram, sin embargo, hay que mencionar que su cuenta es privada. Fue precisamente en esa red social en la que dio a conocer a su hijo con una postal que acompañó con el mensaje “amándote mucho”, aunque no se sabe mucho más del sobrino de Nodal.

La hermana menor de Nodal se convirtió en mamá en julio Foto: Instagram @amely.nodal

A su vez, vale la pena recordar que el intérprete de Ya no somos ni seremos se convirtió el papá el 14 de septiembre pasado. No obstante, ni él ni su novia Cazzu han compartido mucho sobre su primogénita, solo se sabe que nació y vive en Argentina y se especula que su nombre será Inti, que significa sol, rumor que surgió debido a un collar que Nodal ha utilizado en sus conciertos durante las últimas semanas. Aunque, todavía no se ha confirmado dicha información por parte de sus talentosos padres.