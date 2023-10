Christian Nodal: ¿Qué opina su mamá sobre Cazzu? Esto dijo la mujer

Christian Nodal y Cazzu recibieron a su hija el 14 de septiembre de este año. La pareja, que empezó a salir a mediados del 2022, está consolidada y disfrutando de su vida juntos en Argentina. La familia de Nodal ha sabido darle su lugar a Julieta Emilia Cazzucheli, verdadero nombre de la trapera; sobre todo, Silvia Cristina Nodal, también conocida como Cristy Nodal, mamá del cantante, quien ha compartido los sentimientos que le inspiran su nuera.

La mamá de Nodal está feliz con la relación de Cazzu y su hijo , así como con su nueva nieta. Tal es la admiración y cariño que le tiene Cristy a Julieta que, cuando esta anunció su embarazo en un concierto, se deshizo en mensajes de afecto.

“¡Cuánto amo este momento! Gracias Julio! ¡Eres divina y auténtica ahí parada ante tu público! ¡Dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente felices! Sabes cuánto te queremos Julieta ", publicó a través de sus redes sociales la suegra de Cazzu. “Me quedo corta con tanta felicidad y amor qué hay en casa”, agregó Cristy Nodal.

Qué opinan otros familiares de Nodal



“Cuando mi corazón chiquito empezó a andar con ella, toda la gente empezó a decir 'ay, pues anda con él por su lana'. Es muy grato para mí poderles decir que t engo una mujer a la que admiro profundamente ”, declaró la tía de Nodal sobre Cazzu, en su podcast El Mundo de Eli Castro .

El podcaster no pudo evitar mencionar a Belinda, la exnovia del cantante mexicano, y las comparaciones que ha soportado Cazzu. "Que te comparen con una mujer que no tiene la misma carrera musical en la industria que tú tienes, que es más su belleza", explicó la familiar del músico mexicano. " Mis respetos como mujer, por el trabajo maravilloso que hace como ser humano , al estar con otro ser humano con una destrucción como la traía Chris", concluyó la tía de Nodal.

Cómo se siente Nodal con Cazzu

Nodal está disfrutando de la paternidad y de su vida familiar con Cazzu. El músico dice esta nueva etapa le ha traído tranquilidad. “Mi pareja me ayudó mucho en ese proceso, yo traía una nube negra, y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea . Estaba saliendo de una depresión; me sentía mal con el negocio, sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido”, explicó el cantante en entrevista con Mario Chávez.