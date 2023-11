¿Christian Nodal le fue infiel a Cazzu? Las 'pruebas' de la tercera en discordia

Christian Nodal ha sido señalado como infiel, luego de que una joven contará en un video viral de TikTok como conoció a un artista en un antro y terminaron la noche con un beso. Aunque la creadora de contenido no revela el nombre del hombre en cuestión, varias pistas de su relato señalan al cantante de Botella tras Botella, quien recientemente se convirtió en papá junto a la trapera Cazzu. “​​El vato es casado y la esposa o novia acaba de ser mamá”, dice quien sería la tercera en discordia.

La mexicana Ivette Saldivar, quien vive en la ciudad de Aguascalientes, reveló a través de su perfil de TikTok que hace algunas semanas se encontró en un antro con un hombre famoso, con quien compartió un momento romántico. “En ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante. Yo ya lo había visto y le eché el ojillo. Está de buen ver y en una de esas nos cruzamos. Yo sabía cómo se llamaba este artista”, cuenta en un video que, hasta ahora, acumula 188.600 reproducciones.

Después, se encontraron mientras sonaba el tema Primera cita de Carin León. “Empezó la canción de ‘Te vi, me viste’... Yo ya sabía cómo se llamaba este artista y la neta yo me hice pende... y le dije: ¿Cómo te llamas?... Se me quedó viendo y me dice: ‘qué chulos ojos tienes, Ivette’... pero como ya saben que los hombres son unos mentirosos y más los músicos”, relata la mujer nacida en Tamaulipas.

Luego el artista en cuestión la invitó a un after, en donde estuvieron hasta altas horas de la noche. “Y ya me dice ‘pues, si quieres, te llevo a tu casa’. Nos subimos a la camioneta y traía sus guardaespaldas. Yo me sentía como Jenni Rivera, como Emma Coronel, perdón”, dice la joven y continúa: “Y qué ‘dónde vives’, y ‘yo vengo a Aguascalientes cada cierto tiempo’ y yo a ok. Me dijo ‘dame tu número’”. Ante esto Ivette le dio su teléfono. Al llegar a su casa se despidieron en la puerta.

“Mi vecino lo vio y se quedó así de ‘este artista está viniendo aquí’... pues nos dimos un besillo de piquito y se fue”, declara Ivette en el video que acumula 5.610 me gusta. Sin embargo, luego ella decidió no continuar con el romance, aunque él la buscó. “Yo dije ‘por qué se fijaría en mí si ha de tener un chingo de morras’, porque es alguien muy famoso… ¡Pues al otro día me marcó!, y me ha estado mandando mensajes, y la neta: no le hago caso, no le contesto”, revela la tiktoker.

“Es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él. Aparte, el vato es casado y la esposa, o novia, acaba de ser mamá. Los hombres son bien cabrones a veces y yo no quiero ser funada por la sociedad por andar ahí, destruyendo matrimonios, separando familias”, se sincera Ivette y continúa: “Como al vato ya no le contesté, ni nada, hoy amanecí pero si bien bloqueada”.

¿Por qué señalan a Christian Nodal de serle infiel a Cazzu?



Luego de que el relato de Ivette Saldivar se hiciera viral, el público ha señalado a Christian Nodal como el artista con el que la joven compartió un beso, ya que consideran que hay pistas en el relato que lo delatan. La más importante sería el hecho de que ella dice que la pareja del artista acaba de convertirse en mamá, como Cazzu, quien hace unos meses dio a luz a una niña.

La siguiente pista sería el parecido entre el artista y el hermano de Ivette. “Ya vi al hermano… y si dice que se parece, pues sería Christian Nodal, pero no creo que esta historia sea real”, escribió un usuario de la red china. Ante este comentario, la joven descartó al cantante de Adiós, amor, como el infiel de esta historia. “No, no es él y si sí es inventada también, ¿por qué afectaría a alguien directamente?”, escribió la mujer, quien durante su relato dejó claro que no se había tomado una foto con el cantante en cuestión, por lo que no tiene evidencia de los hechos.