Christian Nodal cumple la tierna promesa que hizo al convertirse en padre

El pasado 14 de septiembre Christian Nodal y su novia Cazzu se convirtieron en papás, hecho que compartieron con sus seguidores a través de una tierna imagen en redes sociales. Y como parte de esta nueva etapa, el cantante de música regional mexicana está haciendo realidad una promesa que hizo desde que se enteró de la llegada de su pequeña: eliminar los tatuajes de su cara.

Aunque ambos músicos son fanáticos de los tatuajes, Nodal informó hace meses, para el programa Lo sé todo en Colombia, que tomó la decisión de borrar los de su cara con la intención de que su hija lo conociera tal cual es: "Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran. Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?".

Christian Nodal compartió cómo va la eliminación de sus tatuajes en la cara

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Ya no somos ni seremos dio un guiño de cómo luce ahora. Publicó una fotografía en la que se ven los primeros resultados de su transformación. En la imagen, que fue tomada en su cuarto de hotel en California, lució jeans, botas y una camisa. Y aunque la intención del posteo fue promocionar su próximo concierto en Bakersfield, lo que sorprendió a sus seguidores fue su rostro.

Christian Nodal compartió una imagen desde California Foto: Instagram @Nodal

Sus fans coincidieron en que se ve diferente ahora que quedan solo restos de los tatuajes que cubrían su cara, entre ellas una telaraña, un costal de dinero, el número 11, la palabra Forajido, una cruz y una flor.

¿Cómo se eliminan los tatuajes?

Christian Nodal no ha dado a conocer detalles del procedimiento al que se ha sometido para la eliminación de sus tatuajes. Sin embargo, las técnicas más comunes son la cirugía láser, la eliminación quirúrgica y la dermoabrasión.

De acuerdo con Mayo Clinic, debido a que la tinta de un tatuaje se ubica por debajo de la capa superior de la piel, su eliminación no es sencilla, y resulta más costosa que la aplicación original del diseño. Además, es importante acudir con un dermatólogo profesional para realizar el procedimiento con seguridad.

Señala además que los tatuajes están diseñados para ser permanentes, por lo que es probable que queden algunas cicatrices o variaciones en el color de la piel, independientemente del método específico de eliminación que se utilice.