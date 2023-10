Chris Evans no iba a ser el Capitán América por este complicado motivo

Cuando los ejecutivos de Marvel buscaban al actor adecuado para interpretar al Capitán América, había un nombre que resonaba como perfecto: Chris Evans. El único problema era que el actor no estaba interesado en protagonizar la película que daría pie a la saga de Los Vengadores por un particular motivo. Por suerte, para el estudio y los fanáticos, Robert Downey Jr. lo convenció.

En ese entonces, Evans ya había protagonizado las dos películas de Los 4 Fantásticos, en donde da vida a Antorcha Humana. "Mis dos hijos mayores y yo habíamos visto Los 4 Fantásticos unas 50 o 60 veces. Dábamos vueltas y vueltas y volvíamos a Chris", declaró la directora de casting, Sarah Halley Finn en el libro MCU: The Reign of Marvel Studios, de Dave Gonzales y Joanna Robinson.

Chris Evans dio vida a Antorcha humana, en "Los 4 Fantásticos". Foto: Especial

Para los ejecutivos a cargo de la preproducción de Capitán América: El Primer Vengador, Chris Evans era perfecto para dar vida a Steve Rogers. No solo consideraban que era alguien carismático y agradable, sino también creían que su calidad como persona era ideal para el papel. “Más allá de las cualidades obvias, creo que había otras que eran un poco más difíciles de discernir: su humildad, la sensación de que tenía una brújula moral, que era muy identificable. Él tenía esta vulnerabilidad además de fuerza, por lo que podríamos llevarlo desde el flaco Steve hasta el Capitán América”, dijo Finn.

Aunque el famoso ya había rechazado a Marvel una vez, Kevin Feige, presidente de la editorial de historietas, recordó que organizaron una reunión para mostrarle el arte de la película y le ofrecieron un contrato para protagonizar nueve cintas como el Capitán América, sin siquiera audicionar. "Él se tomó un fin de semana para decidir", dijo Feige. "Ese fin de semana fue duro".

Para el actor esta oferta fue una gran tentación; sin embargo, volvió a rechazar a Marvel. El particular motivo es que no le interesaba la trama. "Lo que más me preocupaba era hacer películas de m*rda", dijo el actor. "No quiero hacer películas de m*erda y estar obligado por contrato a hacer basura", reflexionó Chris Evans en el libro citado.

Robert Downey Jr. convenció a Chis Evans de dar vida al Capitán América



Chris tenía miedo de terminar encerrado en un papel. “Me gusta mi privacidad. Lo bueno de las películas es que hay mucha libertad incorporada: haces una película y luego tienes tiempo libre. Si una de ellas tiene éxito y cambia tu vida, tienes la oportunidad de... escapar. Si quieres. Tomarte un tiempo, reevaluar y reagrupar", consideró el actor. Pero si Capitán América era un éxito, no podría descansar y eso esa lo que lo atemorizaba.

Como en las primeras películas del Universo Marvel, fue Robert Downey Jr. quien salvó el día. El actor de Iron Man, habló con Evans y lo convenció de participar en la saga, diciéndole que esto le abriría oportunidades. Por su parte, Marvel Studios lanzó una nueva propuesta por solo seis películas, divididas en una trilogía del Capitán América y tres películas de Los Vengadores.

Tiempo después, Chris Evans admitiría que mientras filmaba la primera cinta pensaba: “Esto es todo. Acabo de firmar mi sentencia de muerte; mi vida se acabó. No puedo creer que hice esto. Esta no es la carrera que quería”. Sin embargo, tras ver el resultado y la recepción del público se relajó. “Tal vez aquello a lo que más temes, es en realidad lo que deberías hacer”, concluyó el actor.