Chiquibaby se sincera sobre los malos tratos que recibió de una reconocida actriz

Chiquibaby y Adamari López no paran de sorprender con las revelaciones que comparten en su nuevo programa Ada y Chiqui De Show. Tan solo en la segunda emisión, las conductoras compartieron los momentos incómodos que han vivido al hacer entrevistas, entre los cuales, Chiquibaby se sinceró sobre cómo una actriz la maltrató.

En la segunda emisión de su nuevo programa, Adamari López y Chiquibaby abordaron el tema de las preguntas incómodas en las entrevistas y cómo responden ellas en esos momentos incómodos. En el episodio publicado en su canal de YouTube, las conductoras también compartieron cómo han abordado esos temas difíciles cuando les toca ser entrevistadoras.

Adamari López y Chiquibaby resaltaron que lo más importante en las entrevistas es el respeto, aunque a veces es complicado no ser presa de los sentimientos. “Pienso que de cualquier tema que me pregunten, yo voy a poder sacar una respuesta… y a la hora de la verdad, si no quiero contestar de un tema, pues simplemente no contesto y ya. Les digo ‘muchas gracias, pero de eso no voy a hablar’”, compartió la puertorriqueña.

“Sin embargo, hay veces que preguntas cualquier cosa y se molestan”, compartió Chiquibaby quien también dijo, últimamente, los publicistas “se han puesto más roñosos” y no permiten que se hagan preguntas personales o advierten de que temas no quieren hablar los famosos. La conductora también contó como una actriz la maltrató por hacer una “pregunta incómoda”

Adamari López y Chiquibaby estrenaron hace algunas semanas Ada y Chiqui De Show en YouTube. Foto: Instagram @chiquibabyla

Chiquibaby cuenta cómo la maltrató Camila Sodi



Chiquibaby compartió su experiencia como entrevistadora y cómo hacer una pregunta incómoda provocó que una actriz la maltratara. “Una de las situaciones más incómodas que he tenido”, contó la entrevistadora, quien también reveló quién fue la actriz que se portó grosera con ella. “Fue con la sobrina de Thalía, porque así la conoce: como la sobrina de Thalía: Camila Sodi”, compartió.

“Fue a promover una película, y en ese tiempo se rumoraba que andaba con un futbolista, y entonces, yo le hice la entrevista. Al final, muy sutilmente, le pregunté: ‘¿Y cómo está tu corazoncito?’. No le pregunté directamente, ni fui descortés. Y me contestó: ‘Ay mi vida, ¿y tú crees que yo aquí te voy a contestar eso a ti?’”, compartió la conductora de Siéntese quien pueda.