Certificación gratis para trabajadores de la construcción en California: dónde tomarla

En un esfuerzo por abordar la creciente escasez de mano de obra en la industria de la construcción residencial, la Home Builders Institute (HBI por sus siglas en inglés) y la North State Building Industry Foundation (NSBIF por sus siglas en inglés) inauguraron recientemente la BuildStrong Academy en la región de Sacramento. Esta academia de capacitación tiene como objetivo empoderar a individuos de diversos orígenes al ofrecer oportunidades transformadoras en el espacio de la construcción de viviendas.

La zona de Sacramento ha enfrentado desafíos continuos en el sector de la construcción de viviendas, con cientos de empleos que quedan sin cubrir debido a jubilaciones y un aumento en las tasas hipotecarias. Para abordar estos problemas, la BuildStrong Academy se presenta como una solución innovadora al ofrecer un programa de capacitación gratuito de 12 semanas para aquellos interesados en ingresar a la industria de la construcción.

Este esquema no solo es accesible, sino que también es gratuito para los participantes. Su objetivo es proporcionar las habilidades necesarias para roles de nivel de entrada en el sector de la construcción de viviendas. Al finalizar el programa, los estudiantes obtienen una certificación de seguridad OSHA-10, lo que los prepara para integrarse rápidamente al mercado laboral.

La estructura del programa está diseñada para proporcionar una experiencia integral. La primera parte del programa presenta el currículo preaprendizaje PACT del Departamento de Trabajo de la HBI, que abarca los elementos introductorios y fundamentales de la formación. La segunda mitad del programa se centra en la experiencia práctica a través de talleres reales, asegurando que los participantes estén preparados para los desafíos del trabajo en la construcción.

Compromiso de empresas y fundaciones

La BuildStrong Academy no sería posible sin el respaldo de empresas y fundaciones comprometidas. The Home Depot Foundation y The Jaggers Family Foundation son los patrocinadores clave que comparten la visión de abordar la brecha de mano de obra especializada y formar a la próxima generación de profesionales del sector.

Heather Prill, representante de The Home Depot Foundation, expresó en un comunicado: "La BuildStrong Academy of Greater Sacramento es parte de nuestra misión para ayudar a llenar la brecha de mano de obra calificada con talento demandado y capacitar a la próxima generación de trabajadores especializados".



Por otro lado, Kurt Jaggers, de The Jaggers Family Foundation, compartió que "construir una fuerza laboral emergente aquí ayudará a lograr el importante objetivo de aumentar la disponibilidad y asequibilidad de nuevas viviendas para las familias en la zona".

La estructura del programa combina currículo teórico con experiencia práctica en construcción residencial. Foto: iStock

La inauguración de la BuildStrong Academy se produce en medio de una crisis laboral que no solo afecta a los constructores de viviendas, sino también a consumidores y comunidades en general. Ed Brady, presidente y CEO de la HBI, destaca la importancia de formar la próxima generación de trabajadores calificados para garantizar un suministro sostenible de mano de obra en la construcción durante varias generaciones.

La BuildStrong Academy ofrece una oportunidad para aquellos que buscan ingresar a la industria de la construcción de viviendas. Si está interesado en participar en el programa de capacitación gratuito, puede obtener más información y detalles de inscripción en el sitio web oficial de la HBI o comunicándote con la NSBIF.