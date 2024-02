Comitiva del Centro Democrático pide en Washington respetar independencia de las cortes

No interferir en las decisiones internas del país y apoyo irrestricto para la independencia de la rama judicial. Eso, entre otras cosas, pidió este jueves una delegación del partido Centro Democrático que viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, funcionarios de la CIDH y miembros del congreso estadounidense.



La delegación aprovechó la visita para presentar ante estas instancias un informe de 81 páginas en el que sostienen que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en poniendo en riesgo la autonomía de las instituciones, estigmatiza a la oposición y vulnera la libertad de expresión con ataques a periodistas y medios que lo han cuestionado.

El secretario de la OEA se reunió con líderes del Centro Democrático. En la foto de izquierda a derecha: Jose Uscátegui, Hernán Cadavid, Paloma Valencia, Luis Almagro, Miguel Uribe y María F. Cabal. Foto: Cuenta de X de Luis Almagro

Así mismo, hicieron llegar al Departamento de Estado otro documento en el que resumieron esta misma perspectiva. La delegación, que permanecerá en Washington hasta el viernes, está integrada por los senadores Miguel Uribe, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, al igual que los representantes Hernán Cadavid y José Jaime Uscátegui.



“Le agradecimos al secretario general por permitimos traer una serie de preocupaciones ante los ataques a las instituciones del presidente. La democracia está en absoluto riesgo y por eso le hemos pedido al secretario apoyo irrestricto para la justicia, apoyo para la independencia de poderes, que nos ayude a proteger a los periodistas y frente a la estigmatización de la oposición. Nosotros, pero en general la sociedad colombiana, necesita el apoyo de la comunidad internacional en este crítico momento”, dijo el senador Uribe tras concluir el encuentro con Almagro que se extendió por casi una hora y media.



La cita con Almagro -y el viaje de los congresistas- se precipitó luego de que la secretaría general de la OEA expidió un comunicado la semana pasada en el que hablaba de una posible interrupción del mandato del presidente y pide acelerar la elección del nuevo fiscal general. A eso siguieron dos comunicados más, uno de la CIDH y otro de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, en la que pidieron a la Corte Suprema de Justicia elegir a un fiscal “a la mayor brevedad”, pero sin interferencias.

Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, terna para la elección de la fiscal general. Foto: Cortesía

Eso en medio de un ambiente enrarecido por el bloqueo a la sede de la Corte en Bogotá, justo cuando se había reunido para considerar a las tres candidatas que postuló Petro.



Según Cabal, el encuentro con el secretario fue importante porque les permitió presentar otra perspectiva de la realidad. “Le hicimos énfasis en que nunca en la historia de Colombia habíamos vivido una agresión tan directa contra las altas cortes. La democracia en Colombia parece fuerte, pero es frágil. El presidente está invocando a la anarquía. Se victimiza diciendo que lo quieren tumbar cuando no quiere someterse a los términos que han regido sobre todos los demás (presidentes)”, afirmó la senadora del Centro Democrático.



Aunque se cuidó de no cuestionar las motivaciones de Almagro, sí se fue lanza en ristre contra la CIDH y la oficina de la ONU en Bogotá, a las que llamó “organizaciones tendenciosas y con una agenda ideológica de izquierda.



Valencia, por su parte, cuestionó la actuación de estos dos órganos por intervenir en un tema interno de Colombia (la elección del Fiscal). “Barbosa dejó de trabajar este lunes. No ha pasado una semana y el promedio para elegir nuevo fiscal es de cuatro meses. Uno no entiende entonces el pronunciamiento de estos organismos internacionales sobre todo cuando existe un sistema subsidiario, y es que actúan solo cuando la justicia no opera, cosa que no ha pasado”, afirmó la senadora.

🚨¡Trabajando de cerca con los Senadores @PalomaValenciaL, @MiguelUribeT, y el Representante @jjUscategui sobre los temas de interés para #Colombia y la región!



¡Es todo un honor representar el distrito congressional con el mayor número de colombianos en USA!🇺🇸🤝🏻🇨🇴 pic.twitter.com/OcZLjo76Yk — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 15, 2024

Cadavid, por su parte, pidió no intervenir de manera desinformada y preservar la estabilidad de la justicia en el país.



Uscátegui, además, le solicitó al secretario que se pronuncie sobre la delicada situación de orden público en el país y el incumplimiento del cese al fuego que pactó el gobierno con algunos grupos armados.



La delegación anunció de paso que volverá en 15 días a Washington para una reunión con los comisionados de la CIDH que ya estarán en la ciudad para la jornada de audiencias públicas que realizan semestralmente.



La comitiva también tuvo una nutrida agenda en el legislativo estadounidense donde se reunieron con los congresistas demócratas Henry Cuellar y Debbie Waserman y el republicano Carlos Giménez. Así mismo, tenían previsto un encuentro con la legisladora María Elvira Salazar y otra con el Instituto Nacional Demócrata, que agrupa a muchas figuras de este partido político en Estados Unidos.



De acuerdo con Valencia, si bien el interés es preservar la relación bipartidista que existe con EE. UU. y mantener las relaciones con un aliado estratégico era fundamental enterar a estos congresistas sobre "la presión indebida de Petro para que se elija a un fiscal y pedirles que respalden a la rama judicial colombiana".

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

En X (antes Twitter): @sergom68