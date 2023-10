Cazzu revela cuál sería el nombre de su hija con Christian Nodal

Si bien hace algunas semanas trascendió que la bebé se llamaría Inti, la bebé de Christian Nodal y Cazzu podría haberse llamado Miel Nodal Cazzuchelli, reveló la cantante en un video que grabó mientras se arreglaba para experimentar la tradición mexicana del Día de Muertos.

“Primero tengo que confesar que es la primera vez que dejo por unas horitas a mi bebé, así que es la primera que estoy usando este aparato rarísimo y complicado”, dijo la trapera al mostrar un extractor de leche materna a la cámara. “Es mi primera vez en la celebración de Día de Muertos en México y me entusiasma muchísimo”, continuó la trapera en un video donde mostró cómo se arregló para asistir a la Gala de Día de Muertos de la revista Vogue.

La cantante, que lució para el evento un diseño azul de Alexander McQueen, contó varias anécdotas de su vida como mamá, mientras un peinador y una maquillista le ayudaban a arreglarse. “Te juro que esto es rarísimo, que ahora que tengo la bebé tuve que renunciar a mucho make up. Llevo muchas cosas de la bebé y digo, no… ¿Quién me viera con una bolsita así de pequeña de make up?”, compartió.

Relajada, amable y abierta, Cazzu habló sobre el nombre de su bebé con Nodal. “Cuando veo a mi bebé la miro y digo, ‘esto lo hice yo’, después Christian dice ‘no, ese lo hice yo’”, dijo sonriendo. Aún la están maquillando, cuando la cantante cuenta: “En ese segundo en el que le dije ‘para mí se tiene que llamar así’, él me dijo ‘no, sí, me encanta’”, narró emocionada, aunque sin revelar el nombre de la recién nacida.

Luego, contó otras anécdotas que vivieron para elegir el distintivo: “Teníamos algunas opciones, pero no tantas, pero él tenía un chiste… quería que se llamara Miel, entonces a veces hacía el chiste de acercarse a mí y tocarme la panza y decir '¿Miel, estás ahí?' Y bueno, no se llama Miel, pero sí sucedió así”.

¿Cómo se llama la bebé de Cazzu y Christian Nodal?

Los seguidores de la pareja compartieron detalles en los comentarios sobre el nombre real de la hija de los cantantes. “El collar que tiene ella dice Kisha”, comentó una mujer, ante lo cual otra respondió: “Creo que es el nombre de su bebé”.

Sin embargo, alguien más hizo la aclaración: “Kisha es el apodo de Christian, Inti es el nombre de la bebé”. De hecho, hace algunas semanas, Nodal publicó una postal en Instagram, etiquetando a Cazzu, en la que se leía: "¿cómo puede ser tan increíble mami?", en la cual se veía la tapa de un libro con el nombre “Inti”, lo cual confirmaría el nombre de la hija de los cantantes.