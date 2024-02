Cazzu le habría respondido a Belinda sobre la canción que le dedicó a Christian Nodal

Luego de que hace unos días Belinda lanzó el tema Cactus, el cual aparentemente está repleto de referencias a su ex, Christian Nodal, Cazzu, actual pareja del cantante mexicano, parece haber recurrido a sus redes sociales para responderle.

En 2020 Belinda y Christian Nodal iniciaron una relación romántica que fue sumamente mediática. La pareja posó para varias revistas, se dedicaban publicaciones en redes, tatuajes, y, eventualmente, compartieron que estaban comprometidos para casarse. Pero, para 2022, la relación terminó en medio de un escándalo, en el cual él reveló mensajes donde ella supuestamente le pedía dinero.



En ese sentido, los seguidores de la cantante han encontrado referencias a su relación en Cactus, la cual parece estar dedicada a Nodal, por frases como "de qué sirvió tatuarte mis ojos". Lo anterior haría referencia al tatuaje que el intérprete de 25 años se hizo en el pecho, en honor a su exprometida.

Luego del fin de la relación entre Belinda y Nodal, el cantante comenzó un romance con la argentina Julieta Cazzuchelli, con quien se convirtió en padre de una niña en 2023. Ante el lanzamiento de la canción, que parece estar repleta de referencias al pasado romántico compartido entre los cantantes de Luz sin gravedad y Botella tras botella, Cazzu parece postularse en sus redes sociales.

Ataques en redes sociales y la respuesta de Cazzu a Belinda



Los seguidores de Belinda se han volcado a dejar mensajes en las publicaciones de Instagram de Christian Nodal y Cazzu, haciendo referencia a la canción. “Cazzu, ya dile a Nodal que desactive el IG. Ya Cactus salió y de esa no se puede esconder” y “Tranquila como no la pudo tener ni hacerle lo que quería, tú fuiste el remplazo”, son algunos de los comentarios publicados en torno a la polémica.

Ante los ataques y las indirectas planteadas en Cactus, Cazzu parece haber recurrido a sus historias de Instagram para responder a Belinda y a sus seguidores. La trapera argentina compartió un meme con el cuadro de Titanic en el cual Rose dice “han pasado 84 años”, el cual musicalizó con el tema My heart will go on, en flauta y desafinado.

Facebook Twitter Linkedin

Como posible respuesta al tema "Cactus", de Belinda, Cazzu publicó un meme. Foto: Instagram @cazzu

“¡Eso de burlarte del dolor ajeno en tu historia, no te lo recomiendo! La vida da muchas vueltas” y “¿Han pasado 84 años? ¿Y cuántos pasaron para que salieras con guagua?”, son algunas de las respuestas que los seguidores de Belinda han dejado en las publicaciones de Cazzu, luego de su historia.



Si bien no está confirmado que la trapera haya hecho esa publicación para la mexicana, los fandoms de los tres artistas lo interpretaron de esa forma.