Cazzu lanza su lujosa colección de zapatos: ¿cuánto cuesta un par?

Julieta Cazzuchelli este año se convirtió en mamá junto a Christian Nodal, pero no fue el único título que estrenó. También se volvió diseñadora junto a la famosa firma argentina de Ricky Sarkany, con la cual cocreó la colección de zapatos Jefa Sarkany by Cazzu.

“Mi inspiración, sobre todo cuando se trata de moda, viene sobre todo de las marcas que me gustan o cosas que me gustan mucho, las reinvento. Pero sobre todo, pienso en lo que tengo muchas, muchas ganas de usar, pero todavía no encontré o todavía no existe”, explica la cantante en un video promocional de la cápsula de diseño.

Destaca que el proyecto lo llevó a cabo cuando aún estaba embarazada de su hija, quien nació el 14 de septiembre de este año. “Tres palabras con las que describiría esta cápsula, son: creativa, atrevida y Cazzu”, dice la cantante en el video compartido en las redes sociales de la marca.

¿Cómo son y cuánto cuestan los zapatos de Cazzu?

La firma Sarkany, fundada por Ricky Sarkany, ha sido la encargada de elaborar distintos modelos de zapatos con la visión única de Cazzu. Cada una de las tres versiones difiere en estilo y precio.

Las botas Trampa cuestan US$390, consigna el sitio de la marca, junto a la descripción: “Bota alta de calce directo en cuero brillo con escama, sobre pieza de gamuzón a tono con spnaps intercambiables. Forrería de fibras animal-friendly. Taco forrado en el mismo material y suelín negro”. Agrega que están disponibles en negro, rojo y blanco, que la altura de la caña es de 40 centímetros y que no se deben mojar, lavar o rozar, ya que esto puede desgastar el material.

Las sandalias Chapi de la colección Jefa by Cazzu, están a la venta en US$190. El modelo se trata de un zapato de plataforma, con tacones de 12 centímetros. La descripción del producto, que está disponible en negro y blanco, apunta: “Plataforma con capellada de acrílico tipo ojota y polaina de algodón/poliéster tejida a tono con aplique de cuero Jefa”.

Por último, las sandalias Spider, que están disponibles en rojo, amarillo y blanco, rinden tributo a las arañas, tan presentes en la carrera de Cazzu. Este modelo, que cuesta US$280, consiste en “sandalia tipo zueco con relleno y capellada inferior, cordón a tono de plantilla para agarre trasero”, explica la firma argentina.

¿En dónde comprar los zapatos de Cazzu?

Si usted se encuentra en Argentina, puede adquirir los zapatos de la colección de Cazzu en alguna de las casi 40 boutiques de la marca. Para compras internacionales, la colección está disponible en línea, en el sitio sarkany.us.