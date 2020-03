Casos diarios de coronavirus en Europa superan los del resto del mundo

Con la advertencia del secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que Europa “se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia” de covid-19, y con la declaración de emergencia nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la alerta por el impacto del nuevo coronavirus se ha incrementado en el mundo, en momentos en que la cifra de fallecidos supera la barrera de los 5.000.

Italia sigue siendo el país más afectado, con 15.113 casos (2.651 nuevos) y 1.016 fallecidos (189 más que en la jornada anterior) y le sigue España, con 4.200 casos y 120 fallecimientos. El gobierno de Madrid declaró el estado de alarma, que comienza oficialmente este sábado.



El médico etíope resaltó en rueda de prensa que el número de casos reportados diariamente en Europa supera a los del resto del mundo combinados, e incluso “es mayor que el que tenía China en su momento más álgido de la epidemia”.



Este país ha visto cómo cede en su territorio tras anunciar el jueves que se ha alcanzado el pico de contagios de la epidemia, pero todavía no ha levantado las estrictas medidas de prevención que mantienen a gran parte de la población en sus casas.

En China los contagios empezaron a ceder. Foto: AFP

China totalizó ocho nuevos casos de contagio del coronavirus en las últimas 24 horas frente a los 15 contabilizados en la jornada anterior. Además, en el mismo período, 1.318 personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad. Según los datos oficiales, 64.111 pacientes han sido dados de alta desde que comenzó la epidemia, y se ha realizado seguimiento médico a más de 678.088 personas que han estado en contacto cercano con los infectados, de las cuales 12.161 siguen bajo observación.



Cerca del 95 por ciento de las grandes empresas situadas fuera de la provincia de Hubéi, foco del brote, y el 60 por ciento de las pequeñas y medianas compañías han reanudado ya su actividad.



El total de casos del nuevo coronavirus supera los 132.000 y los países afectados son 123, subrayó Tedros.



En cuanto al continente americano, el coronavirus ya está presente en todos los países, a excepción de El Salvador, Haití y algunas islas del Caribe.



Ayer se anunciaron los primeros contagiados en Venezuela, Uruguay y Guatemala y dos muertes por la enfermedad en Argentina y Ecuador, país que entró en “fase de contención”.

Al declarar la emergencia nacional, Trump desbloquea hasta 50.000 millones de dólares en fondos federales para combatir el coronavirus, horas antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes desde países europeos.



“Para dar rienda suelta al poder del gobierno federal declaro una emergencia nacional, dos grandes palabras”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la rosaleda de la Casa Blanca.



Con esta medida “se abrirá acceso a hasta 50.000 millones de dólares” en fondos federales, que el mandatario describió como “una gran cantidad de dinero para los estados, territorios y localidades”.



Trump también ha solicitado al secretario de Energía, Dan Brouillette, la compra de “grandes cantidades de petróleo crudo para la Reserva Estratégica” del país, para ayudar a estabilizar los precios, pero también aprovechando la caída de los precios. “Vamos a llenarla hasta arriba”, afirmó el presidente.

El presidente de EE.UU., Donald Trump. Foto: EFE/Michael Reynolds

Con el fin de paliar la escasez de pruebas médicas para detectar el coronavirus, motivo de críticas a la actuación de la Casa Blanca, Trump anunció una alianza con el sector privado para aumentar su disponibilidad: EE. UU. tendrá “1,4 millones de tests disponibles la semana que viene y 5 millones en el plazo de un mes”, aseguró, aunque dudó de que tantas pruebas puedan ser “necesarias”.



Respecto de la falta de pruebas médicas, el mandatario no quiso asumir ninguna responsabilidad: “En absoluto asumo la responsabilidad porque se han dado una serie de circunstancias.... (Los test que había) no eran para este tipo de fenómenos, lo que hemos hecho es rediseñarlo muy rápido”.



(Le sugerimos leer: ¡No se deje meter cuentos! Lo que debe saber sobre el coronavirus)



Trump pronunció esta rueda de prensa antes de la entrada en vigor anoche de la prohibición por treinta días de viajar a EE. UU. desde los 26 países europeos de la zona Schengen por la pandemia.



Este veto solo se aplica a pasajeros, y en ningún caso a vuelos ni a mercancías. Preguntado por la exención del veto al Reino Unido, país que no forma parte del espacio Schengen, pero que ha registrado un aumento de casos de covid-19, Trump no descartó incluirlo en la prohibición.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*Con agencias