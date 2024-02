Caso Gabby Petito: padres de Brian Laundrie revelan el secreto de qué pasó después

En Estados Unidos, el drama que rodea al caso de Gabby Petito, los padres de Brian Laundrie finalmente revelaron lo que sucedió después del trágico asesinato de la joven. En nuevas declaraciones juradas, Chris y Roberta Laundrie aseguraron que su hijo nunca les informó sobre la muerte de Gabby, dejando un oscuro velo sobre los acontecimientos posteriores al crimen.

Gabby Petito, una joven influencer estadounidense de 22 años, desapareció en agosto de 2021 mientras viajaba por carretera con su novio, Brian Laundrie. El hecho generó una gran cobertura mediática y una intensa búsqueda policial.

Durante las declaraciones juradas, los Laundrie afirmaron que Brian llamó a su padre Chris en estado de pánico, diciendo "Gabby se fue", según reprodujo News Channel 8. Sin embargo, aseguraron no haber entendido el significado detrás de esas palabras y que su hijo no les proporcionó más detalles sobre lo sucedido. Aunque Brian solicitó ayuda legal a través de su padre, los Laundrie afirman no haber sospechado que Gabby hubiera sido asesinada, ya que ella tenía la costumbre de "desaparecer" durante períodos de tiempo.

Las revelaciones del caso Gabby Petito en Estados Unidos

Los padres de Gabby, Joe Petito y Nichole Schmidt, presentaron una demanda por daños y perjuicios contra los Laundrie y su abogado, Steven Bertolino, alegando una angustia emocional intencional. Afirmaron que los Laundrie estaban al tanto de que Brian había asesinado a Gabby y optaron por no hacer nada al respecto, más que emitir comunicados a través de Bertolino.

La falta de comunicación entre Brian Laundrie y sus padres generó confusión tras el asesinato de Gabby Petito. Foto: Gabby Petito/Instagram

El caso toma un giro aún más oscuro cuando se revela que Brian, días después del supuesto asesinato de Gabby, voló a Florida para vaciar una unidad de almacenamiento que había alquilado solo dos meses antes. Los Laundrie afirmaron que Brian les dijo que necesitaba recuperar sus pertenencias para "ahorrar dinero", pero no especificaron por qué decidió hacerlo solo.

"Nos ofrecimos a ayudarlo, pero parecía ansioso por volver a casa", explicó Chris Laundrie. "No observé nada preocupante en él cuando regresó", agregó. Las declaraciones juradas también revelaron que Brian y Gabby tenían planes de viajar a Oregon para trabajar en una granja de calabazas.

Mientras tanto, el padre de Gabby, Joe Petito, expresó su frustración por la falta de justicia en el caso y su determinación de responsabilizar a los Laundrie. "No habrá justicia para Gabby Petito", declaró. El drama continúa en este caso que ha capturado la atención nacional, con cada declaración y revelación arrojando nueva luz sobre los eventos que rodearon las acciones de Laundrie y su familia en los días posteriores al trágico suceso.