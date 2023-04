El 62 por ciento de los estadounidenses está a favor de la imputación del expresidente Donald Trump, acusado del pago irregular en 2016 a una estrella porno con la que mantuvo un encuentro sexual, según una encuesta del canal de televisión estadounidense CNN.

Trump anunció en noviembre su candidatura a la nominación republicana para las elecciones de 2024. Foto: EFE

La encuesta muestra, sin embargo, una gran brecha entre el partido Demócrata y el Republicano, al que pertenece Trump. Así, un 79 por ciento de los republicanos se muestra en contra de la imputación, con un 54 por ciento que desaprueba la imputación "con firmeza"; mientras que un 94 por ciento de los demócratas está a favor, con un 71 por ciento que aprueba con firmeza la decisión de la Fiscalía de Manhattan de acusar al empresario.



Según CNN, en torno a tres cuartas partes de las personas encuestadas considera que las cuestiones políticas tuvieron "algún" peso en la imputación, con un 52 por ciento que considera que la cuestión política fue "importante" en la decisión de la Fiscalía.



Por sexos, un 62 por ciento de las mujeres y un 58 por ciento de los hombres aprueban la imputación; por raza, una división a la que los estadounidenses son muy proclives, la decisión del fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, es apoyada por el 82 por ciento de los negros estadounidenses, un 71 por ciento de los hispanos y un 51 por ciento de los blancos.



Trump tenía previsto viajar hoy de Florida a Nueva York, donde pasará la noche para acudir mañana al tribunal de Manhattan, en el sur de la isla, donde escuchará los cargos contra él.



Desde que el año pasado se conoció el comienzo de esta investigación, Trump la calificó de caza de brujas, acusaciones que redobló desde que fue imputado.



Tras conocerse la imputación, ha tachado a la Fiscalía de Nueva York de corrupta y ha dicho que el juez Juan Manuel Merchan, que mañana leerá los cargos contra él, lo odia, por lo que no puede tener un juicio justo en la Gran Manzana.



Por su parte, Trump aseguró hoy en su plataforma "Truth" que su nivel de aprobación en un escenario electoral está en el 47 por ciento, seis puntos por delante del presidente Joe Biden, de acuerdo con una encuesta de la compañía Premise a la que no ofrece un enlace.

