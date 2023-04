El juez del caso por difamación de la escritora E. Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump en Nueva York volvió este lunes a rechazar una nueva petición de aplazamiento solicitado por la defensa del exmandatario.



El abogado de Trump, Joseph Tacopina había solicitado posponer un mes el comienzo del proceso, previsto para el 25 de abril, con el objetivo de que "las aguas se calmaran" después del revuelo causado en la ciudad cuando Trump compareció ante un juez el pasado 4 de abril acusado de falsificar documentos mercantiles.

Para Tacopina, este periodo es necesario para favorecer una selección del jurado justa e imparcial, sobretodo después de la gran cobertura mediática en torno a dicho caso que se sigue en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York.



"No hay ninguna justificación para su aplazamiento. Este caso no tiene ninguna relación con el proceso estatal", escribió el juez Lewis Kaplan que aseguró que la "sugerencia de que la reciente cobertura mediática de la imputación podría obstaculizar la selección de un jurado justo e imparcial el día 25 es pura especulación".



Además, en su decisión puntualiza que la cobertura mediática de dicho evento fue una consecuencia "significativa o totalmente" de la "invitación o provocación" del propio Trump.



Kaplan ya se ha mostrado inflexible ante varias peticiones de la defensa del expresidente, incluyendo varias de aplazar el juicio.



El viernes, el juez rechazó dos solicitudes de aplazamiento de los abogados de Trump, que insistían en que el expresidente no tendrá un juicio justo debido a la mala publicidad de su reciente imputación en Manhattan por los pagos irregulares a una actriz porno para que no perjudicara su campaña electoral de 2016.



Tampoco aceptó una nueva petición del equipo de Trump, entregada el pasado viernes, para poder acceder de antemano a algunos datos personales de los candidatos a jurado y para usar un cuestionario por escrito en la selección del panel que decidirá el veredicto, y que supone la primera fase del proceso judicial.



Carroll, de 79 años, acusó a Trump de violación en un libro y en un artículo de una revista en 2019, algo que este negó llamándola públicamente mentirosa y haciendo comentarios despectivos sobre su aspecto, tras lo que la autora decidió emprender una batalla legal contra él por difamación.



A finales de 2022, Carroll sumó a esa demanda un nuevo cargo por lesiones derivadas de la presunta violación al abrirse un periodo legal en Nueva York para buscar justicia por la vía civil en casos relacionados con la violencia sexual que hasta entonces se consideraban prescritos.

