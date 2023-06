La fiscalía de Los Ángeles (EE.UU.) anunció este miércoles que no presentará cargos por presunta violación acusado de violación, tras dos años de una "exhaustiva" investigación.



La oficina del Fiscal General del Condado de Los Ángeles informó en un comunicado, publicado por los medios, de que tras llevar una revisión "extremadamente exhaustiva" del caso ha concluido que "no hay pruebas suficientes" para imputar a Hammer de un delito.



El actor se enfrentaba a una demanda de una mujer, identificada como Effie, quien asegura que el protagonista de 'Call Me By Your Name' la violó en 2017 durante cuatro horas y que cometió otros "actos violentos" sin su consentimiento, durante una relación extramarital intermitente que mantuvo con ella.



La fiscalía indicó que no ha podido demostrar las acusaciones contra Hammer, "debido a la complejidad de la relación y la incapacidad de probar un encuentro sexual no consentido y forzado".



En 2021, se filtraron en las redes sociales supuestos mensajes privados entre Hammer y varias de sus exparejas en los que se detallaban fantasías sexuales perturbadoras, como mutilaciones y canibalismo, expuestos por las mujeres.



El actor de 36 años ha negado ser responsable de cualquier delito y ha declarado que todas las actividades sexuales que ha tenido fueron totalmente consensuadas.



En una entrevista publicada en febrero pasado, Hammer admitió haber abusado emocionalmente de sus exparejas, pero negó haber cometido violación.



Desde que salieron a la luz esas filtraciones su carrera se vio duramente mermada y no ha vuelto actuar.



La polémica en torno a Hammer volvió al foco a finales de 2022 con la docuserie 'House of Hammer', basada en la historia de su familia y en la que se daba voz a dos de sus exparejas, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, que ratificaban las acusaciones de abuso de otras mujeres.



Finalmente, el actor envío un mensaje de agradecimiento a la corte y a las personas que lo apoyaron en este proceso:



"Me gustaría dar las gracias muy especialmente a todas las personas que me han ayudado a superar este momento", dijo Hammer.

EFE