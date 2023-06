La Casa Blanca reiteró este martes que el presidente Joe Biden no ha estado involucrado de ningún modo en los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Donald Trump (2017-2021), el día en el que se celebra la primera audiencia por 37 cargos federales en su contra.



"Él no ha estado involucrado. El presidente siempre ha sido muy, muy claro. El Departamento de Justicia es independiente", apuntó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa.



Jean-Pierre respondió así a la pregunta de un periodista que le espetó si puede negar categóricamente que Biden haya estado involucrado o que haya influido en alguna de las acusaciones contra su predecesor.



Las declaraciones de la portavoz se produjeron minutos después de que Trump llegara al tribunal de Miami donde este martes se declaró no culpable de los 37 cargos que se le imputan.



Jean-Pierre volvió a negarse a comentar el caso y mantuvo la política de la Casa Blanca y el Gobierno estadounidense de "respetar al Departamento de Justicia": "Déjenlos hacer su trabajo", apuntó.



Trump atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una "gran caza de brujas" lanzada por Biden, y que responde a una campaña de "interferencia electoral", como lo reiteró hoy en su red social, Truth Social.



El ex mandatario se declaró no culpable. Simpatizantes rodean la corte para apoyarlo. Foto: EFE

De los cargos que se le imputan, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional. Los otros son por conspirar para obstruir la Justicia, retener documentos o registros, esconder "de forma corrupta" documentos, ocultar registros en una investigación federal, conspirar para llevar a cabo una ocultación y ofrecer falso testimonio.



Los delitos más graves que se le imputan a Trump están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares y los menos graves con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.



La investigación, que lidera el fiscal especial Jack Smith, se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago, la casa de Trump en Palm Beach (Florida), por agentes del FBI. Encontraron más de 11.000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogados como secretos o "ultrasecretos".

EFE