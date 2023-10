Regímenes autoritarios en América Central y del Sur. Una ola sin precedentes de migración cubana y centroamericana. Inflación y resurgimiento de las tensiones geopolíticas. El presidente de los Estados Unidos tuvo mucho trabajo por delante desde el principio, y no, no es Joe Biden, sino Jimmy Carter, presidente de 1977 a 1981.



El mandato de Carter es sinónimo en muchas mentes de un shock del precio del petróleo, la invasión soviética de Afganistán y la crisis de los rehenes de Irán en 1979. Para los críticos, debilitó la posición de Estados Unidos en el mundo. Para los simpatizantes, recibió una mala mano.

Pero Carter, quien ingresó a cuidados paliativos en febrero y cumple hoy 99 años, transformó las relaciones de Estados Unidos con América Latina en el auge de la Guerra Fría. Puso los derechos humanos y la democracia en la cima de su agenda regional, pero equilibró astutamente estas preocupaciones con los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Su enfoque nunca agradó a todos.

Los críticos de la derecha lo acusaron de abandonar a los aliados de Estados Unidos. Los activistas de derechos humanos dentro de su propia administración a veces lamentaban que no presionara lo suficiente a los regímenes militares de la región.

Pero fue exactamente la capacidad de Carter para enhebrar la aguja y su habilidad como negociador lo que explica sus éxitos en el hemisferio occidental. Se podría llamar a su doctrina latinoamericana “compromiso fuerte”. Hoy más que nunca, merece un regreso.



Cuando Carter asumió el cargo en enero de 1977, la política de Estados Unidos hacia América Latina estaba atrapada en una rutina miope, y les estaba costando la vida a los latinoamericanos. Desde la década de 1950, los presidentes habían priorizado contener la influencia soviética, costara lo que costara. Kennedy, Johnson, Nixon y Ford mantuvieron el flujo de armas y ayuda a los regímenes militares anticomunistas que luchaban contra las insurgencias locales, incluso cuando estos regímenes destrozaron los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos estudiantiles que conformaban el tejido democrático de la región.

La victoria de Carter marcó un cambio radical. En su plataforma de campaña y debates televisivos, había criticado a Ford, su competidor republicano, por no condenar el golpe de 1973 que derrocó al presidente democráticamente electo de Chile, Salvador Allende. Carter había declarado que los “días de intervencionismo unilateral” de Estados Unidos habían terminado y calificó los derechos humanos como “un principio fundamental de la política exterior”. Pero no era ajeno a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.



Aunque había criticado el “miedo desmesurado al comunismo”, el apoyo soviético y cubano sí apuntaló insurgencias que, en varios casos, no tenían más interés en que la región volviera a la democracia que los regímenes militares que combatieron. A diferencia de sus predecesores y su sucesor inmediato, Carter no vio la región en blanco y negro, sino más bien en tonos grisáceos, una perspectiva que arrojó resultados concretos en sus políticas.

Fiel a su creencia de que la política exterior no podía ser moldeada por “rígidas máximas morales”, Carter trazó un curso entre el idealismo elevado y el realismo de la Guerra Fría. Rara vez lo hizo popular, pero a menudo era sabio y efectivo. En el auge de la Guerra Fría, habría sido fácil para Carter sobreestimar la influencia de Estados Unidos, actuar sobre sus convicciones profundamente arraigadas sobre los derechos humanos y presionar contra los regímenes abusivos que usan solo el poder ejecutivo.



Sin embargo, Carter pasó su primer año en el cargo cabildeando incansablemente en el Congreso para aprobar el Tratado del Canal de Panamá de 1977, que resolvió una queja de larga data compartida por muchos en América Latina y generó una importante medida de buena voluntad para su administración.

‘Compromiso duro’

Carter no tenía miedo de ser duro. Las herramientas, que desde entonces se han convertido en estándar para rechazar los abusos contra los derechos humanos, como las condiciones de seguridad y ayuda económica, fueron iniciadas por Carter en América Latina. Aunque el Congreso estableció el marco para condicionar la ayuda, Carter lo aprovechó para obtener resultados. De 1977 a 1979, su administración redujo la ayuda militar a América Latina de US$ 210 millones a US$ 54 millones, votó estratégicamente “no” a los préstamos de las instituciones financieras internacionales y bloqueó selectivamente el financiamiento de los bancos de exportación e importación.



En el Cono Sur, la estrategia dio sus frutos: según una investigación de la politóloga Kathryn Sikkink, la amenaza de suspender el financiamiento hizo que la junta argentina aceptara una visita de 1978 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que produjo pruebas incontrovertibles de atrocidades patrocinadas por el Estado. Después, las desapariciones disminuyeron y el régimen abrió un espacio para la participación política. Los votos negativos a los préstamos a Uruguay fomentaron “una atmósfera de presión para avanzar hacia la normalización y la democracia”, en palabras del entonces ministro de Economía, Alejandro Vegh Villegas, y precipitó la liberación de miles de presos políticos.

Ante la insistencia de Carter, la maquinaria de derechos humanos de la ONU y las sanciones económicas aumentaron la presión sobre Pinochet. La comisión Rettig, formada años más tarde bajo Patricio Aylwin para investigar crímenes contra los derechos humanos, descubrió que los asesinatos patrocinados por el Estado disminuyeron durante los años de Carter, antes de recuperarse bajo su sucesor anticomunista, Ronald Reagan. Es poco probable que los mensajes de la Casa Blanca sean el único impulsor detrás de la disminución de la brutalidad, pero posiblemente uno significativo.



El enfoque de Carter no siempre tuvo éxito. En América Central se enfrentó a las élites militares que prefirieron renunciar por completo al apoyo de Estados Unidos. Recibió críticas de los críticos internos por acelerar la caída del dictador anticomunista nicaragüense Anastasio Somoza antes de comprometerse con el gobierno revolucionario sandinista: el giro de este último hacia el campo soviético y cubano, que Carter trató de detener encubiertamente, ocurrió en gran medida bajo la supervisión de Reagan. Los gobernantes militares de Guatemala prácticamente dieron la bienvenida a los esfuerzos de Carter para aislarlos, y montaron, con mucho, la contrainsurgencia más sangrienta de la región, sin necesidad de apoyo militar de Estados Unidos.

El legado de Carter

Para las elecciones de 1980, las limitaciones de la política latinoamericana de Carter se habían puesto de manifiesto, mientras que sus éxitos seguían siendo borrosos. Carter no solo tuvo que lidiar con el éxodo del Mariel de 1980, una migración masiva de 125.000 cubanos y 25.000 haitianos a las costas de los Estados Unidos, y la acusación de Reagan de que era blando con el comunismo. También fue interrumpido por Pinochet en conferencias de prensa y calificado como “Jimmy Castro” por las élites guatemaltecas. Somoza, antes de su caída, había afirmado que tenía más amigos en el Capitolio que Carter.



A pesar de que su sucesor, Ronald Reagan, revirtió muchas de las iniciativas de Carter –reforzar el apoyo económico y militar a los gobiernos de Centroamérica y el Caribe con menos reparos en materia de derechos humanos y respaldar a los contrarrevolucionarios contras en Nicaragua–, otras duraron mucho más que su presidencia.

Los partidarios de la línea blanda en Uruguay trajeron de vuelta las elecciones. Un alto funcionario de la administración Carter, Patt Derian, testificó en los juicios de 1985 de los exlíderes de la junta en Argentina. El estatus de paria de Guatemala finalmente presionó a los militares para que se democratizaran. Los funcionarios de la administración Reagan siguieron presionando a Pinochet para que dejara el poder. Un grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones, fundado a instancias de Carter, continuó exponiendo los crímenes contra los derechos humanos de la región.



Hoy en día, las relaciones de Estados Unidos con América Latina son desafiantes por un conjunto diferente de razones que durante la Guerra Fría. Si, en el pasado, los presidentes estadounidenses buscaron detener la influencia soviética y cubana por encima de todo, ahora la preocupación general es detener la migración, lo que lleva a los sucesivos presidentes a tratar una vez más con “socios” regionales antidemocráticos. Sin embargo, los regímenes autoritarios –en Cuba, Venezuela y Nicaragua– y las democracias en retroceso, como las de México, El Salvador y Guatemala, continúan pisoteando los derechos humanos. Las víctimas y los reformadores a menudo buscan ayuda de Estados Unidos, pero solo a veces la encuentran.

Mientras Joe Biden y los futuros presidentes de Estados Unidos buscan un camino por seguir en la región, se enfrentan a un futuro no muy diferente al de Carter: el surgimiento de competidores geopolíticos, la propagación de regímenes autocráticos y nuevas amenazas a los derechos humanos. El multilateralismo, el compromiso constante —incluso con los enemigos— y la capacidad de enhebrar la aguja entre intereses en competencia mientras se mantiene un compromiso básico con la democracia y los derechos humanos pueden sonar como tópicos vacíos. Carter demostró que podían ser mucho más que eso.

(*) Miembro de estudios de América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.

WILL FREEMAN

AMERICAS QUARTERLY

