Carin León en el programa de Jimmy Fallon: ¿cómo verlo desde México y Colombia?

El cantante mexicano Carin León estará en Nueva York y se presentará en The Tonight Show de Jimmy Fallon el próximo lunes 11 de diciembre. “Muy contento por esto que viene. Nos vemos la otra semana”, compartió el intérprete de éxitos como Primera cita y No es por acá.

A través de su Instagram, Carin León anunció que participará en el exitoso programa nocturno de Jimmy Fallon. El cantante nacido en Hermosillo, México, compartió con sus seguidores una historia musicalizada con el tema Alch si, en el cual colabora con Grupo Fontera. A través de la aplicación, mostró un afiche promocionando su aparición en el show neoyorkino.

Será el próximo 11 de diciembre cuando Carin León visite el estudio 6B de los NBC Studios, en donde se graba The Tonight Show de Jimmy Fallon. El ganador del Latin Grammy 2023 al "Mejor Álbum de Música Norteña", estará en el emblemático edificio del Rockefeller Center, en la ciudad de Nueva York. El programa se transmite de lunes a viernes a las 10:35 P. M., hora del centro de Estados Unidos, a través de NBC.

Jimmy Fallon suele iniciar The Tonight Show con un monólogo, luego sigue un sketch cómico, lo que después da pie a la entrevista con el personaje invitado. La emisión también incluye un número musical, se especula que Carin León interpretará, entre otros temas, Alch si, que es su más reciente lanzamiento.

¿En dónde ver The Tonight Show de Jimmy Fallon en México y en Colombia?



Carin León anunció a través de instagram su participación en el programa de Jimmy Fallon. Foto: Instagram @carinleonoficial

Quienes se encuentran fuera de Estados Unidos pueden recurrir a YouTube, en donde la producción suele subir partes destacadas de cada episodio de The Tonight Show de Jimmy Fallon, tan solo minutos después de su emisión en televisión. También se puede recurrir a una VPN para verlo en directo a través del sitio oficial de NBC. Además, es posible verlo en tiempo real, si usted cuenta con un paquete de televisión de pago.

En México será posible ver The Tonight Show de Jimmy Fallon con Carin León como invitado, a través del canal de pago Sky One, sintonizandolo a las 9:35 P. M., hora local; Mientras que en Colombia, el episodio se transmite a través de OnDirecTV (201 & 1201 HD) y en la plataforma DGO, antes Direct TV Go.