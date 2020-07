Cárcel para exreina de EE. UU. por 'sexting' en Snapchat con menor

Una exreina de Estados Unidos fue sentenciada el pasado 14 de julio a dos años de prisión por enviar fotos desnuda a un estudiante, de 15 años, a través de Snapchat, mientras trabajaba como profesora en el colegio West Virginia, ubicada en el condado de Kanawha (Virginia Occidental).



Se trata de Ramsey Beth Ann Bearse, de 29 años, quien fue elegida en el año 2014 como Miss Kentucky.



En diciembre de 2019, la mujer admitió haber intercambiado fotos sexuales con el menor de edad y se declaró culpable del cargo de posesión de material que representa a menores en una conducta sexualmente explicita.



(Lea también: Niño que disparó a su hermano mientras jugaba será juzgado como adulto).

Bearse, quien inicialmente había sido acusada de cuatro cargos por enviar material obsceno a un menor, también fue sentenciada a 10 años adicionales de libertad supervisada y debe registrarse como delincuente sexual de por vida, informó el fiscal asistente del condado de Kanawha, Meshell Jarrett.



Según autoridades locales, el intercambio de imágenes ocurrió entre agosto y octubre de 2018. El padre del joven fue quien encontró el material en el teléfono de su hijo e hizo la denuncia.



(Le puede interesar: ¿Cuántos presos condenados a pena de muerte federal hay en EE. UU.?).

Bearse fue elegida Miss Kentucky en el año 2014. Foto: missprisspromandpageant.com

Bearse testificó previamente, diciendo que tenía la intención de enviar una foto a su esposo, pero accidentalmente se la envió al adolescente.



También afirmó que el estudiante le pidió fotos adicionales, por lo que continuó enviándolas, pues tenía "miedo de no calmarlo". Sin embargo, durante su sentencia, Bearse aceptó "plena responsabilidad" por sus acciones.



"Como soy un adulto y él era solo un adolescente, es mi culpa, y acepto toda la culpa de la situación", dijo Bearse en diciembre del año pasado. “Soy culpable de este crimen. Lo arruiné en grande”, aseguró para ese entonces durante su testificación.



(Lea también: Here For You: Herramienta de Snapchat ofrece recursos en salud mental).



Según el distrito escolar del condado de Kanawha, la mujer fue suspendida de su puesto de maestra durante la investigación y ya no trabaja en el colegio West Virginia.

Cuando participó en Miss America, en el 2014, Bearse impresionó a los jueces al tocar música bluegrass en su violín. Foto: Miss America

Además de reina, Bearse se dio a conocer por ser portavoz de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple: fue diagnosticada con la enfermedad del sistema nervioso central en el 2010 y apareció en entrevistas para hablar sobre el tema.



(Le puede interesar: Capturan universitario que hackeó cuenta de su compañera para sexting).



Tendencias EL TIEMPO