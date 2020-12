Cayó magnate de la moda por liderar red de tráfico sexual de mujeres

Peter Nygård, fundador de la empresa de moda Nygård International, fue detenido en Winnipeg, Canadá, en las oficinas centrales de su compañía. Estados Unidos solicitó su extradición.



El finlandés-canadiense es acusado de liderar una red de tráfico sexual de mujeres, dentro de las que se incluían menores de edad. Estados Unidos solicitó su extradición

La Fiscalía de Estados Unidos, el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI anunciaron que Nygård enfrentará cargos por tráfico sexual, extorsión, crimen organizado, fraude, coacción, transporte con fines de prostitución, actividad sexual ilegal y “otros delitos que involucran a decenas de mujeres y adolescentes víctimas en Estados Unidos, Bahamas y Canadá”.



Según las investigaciones, el magnate buscaba mujeres de bajos recursos y, en algunos casos, con historial de abuso previo. Además, drogaba a sus víctimas en complicidad con sus socios.



La captura fue el resultado de una demanda colectiva que 10 de las víctimas interpusieron en febrero de 2020 en los tribunales de Nueva York. En el transcurso del año se sumaron 47 denuncias más.

Tamika Ferguson, una de las víctimas, aseguró a ‘The New York Times’ que Nygård abusó sexualmente de ella en una fiesta organizada por el magnate en 2004. En ese entonces, ella tenía 16 años.



“Si lo dejan ahí (en la cárcel) es porque ahí pertenece. No me importa si es por mi caso o por cualquiera de las otras víctimas que han estado traumadas durante los últimos 40 años", dijo la actriz canadiense April Telek, también víctima del empresario, al mismo medio.



En su declaración, Telek manifestó que fue violada y retenida en contra de su voluntad por Nygård en 1993. En esa ocasión, la mujer fue a solicitar un empleo como modelo para la compañía de moda.

La primera audiencia está programada para el 13 de enero de 2021. Sin embargo, Jay Prober, uno de los abogados del empresario, aseguró al diario estadounidense que buscará adelantarla para la semana del 21 de diciembre.



Por ahora, Nygård se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Manitoba, en Canadá.



El magnate de la moda renunció a la dirección de su compañía en febrero, cuando las autoridades estadounidenses allanaron su casa en Los Ángeles y sus oficinas en Nueva York, a causa de la demanda colectiva.



En respuesta, algunas de las tiendas más importantes que distribuían sus marcas de ropa, como Dillard’s y Phinney’s, terminaron sus contratos con Nygård International.



En marzo, la compañía se declaró en bancarrota en Estados Unidos y en Canadá.



