Canelo Álvarez: ¿cuánto cuesta la mascarilla de oro con la que causó furor?

Además de ser conocido por su exitosa carrera en el mundo del boxeo, Saúl, alias “Canelo” Álvarez llama la atención por su extravagante estilo de vida. Regularmente se le ve portar ropa de marcas de lujo y darse gustos extravagantes; uno de los más recientes fue la aplicación de una mascarilla de oro, tratamiento al que se sometió hace unos días en Estados Unidos.

Antes de enfrentarse contra Jermell Charlo, en Las Vegas, el pasado 30 de septiembre, Canelo compartió que se había aplicado un tratamiento facial, lo cual sería poco relevante si no fuera por el costo que pagó por este.

¿Para qué sirve la mascarilla de oro que se aplicó Canelo Álvarez?

El peleador mexicano acudió con el estilista José Eduardo Santiago Quién, en Las Vegas, quien suele recibir la visita de diversas celebridades y deportistas. Fue a través de la cuenta de Instagram @jayroystylez que se compartió un video en el que se puede ver al campeón mexicano haciéndose el procedimiento estético en su rostro.

Poco a poco sus pómulos, frente y nariz fueron cubiertos de una sustancia color dorado. Además, el pugilista aprovechó para que le hicieran un corte de cabello y le arreglaran la barba. Todo para quedar reluciente para su próxima aparición en el cuadrilátero.

En un segundo clip, que acompañó con la frase “Facial de 24k VIP para el campeón Canelo ni más ni menos”, se muestra cómo se le retiró la mascarilla que está destinada a rejuvenecer la piel, por lo que diversas artistas y celebridades son asiduos a este tipo de tratamientos que ayuda a combatir los signos de la edad, difuminar arrugas e imperfecciones, además de dar firmeza a la cara al estimular la circulación sanguínea.

Si bien no es un tratamiento excesivamente costoso, no cualquiera lo puede pagar. Pues, aunque el precio no se reveló directamente por parte de Canelo o su estilista, los usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de buscar los costos estimados. A partir de diferentes portales de Estados Unidos que ofrecen un servicio similar, se calculó que el boxeador habría pagado entre 15.000 y 18.000 pesos mexicanos, es decir entre US$850 y US$1000.

Tras la publicación, muchos usuarios comentaron que ahora entendían por qué es que a pesar de los golpes que recibe por su trabajo, el rostro de quien es el boxeador mejor pagado del mundo luce joven y cuidado. No solo eso, sino que además el originario de Guadalajara, México siempre busca la manera de estar en la mejor forma física, llevando una dieta estricta y siguiendo al pie de la letra su entrenamiento.