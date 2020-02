Ataques contra Bloomberg, protagonistas del debate demócrata en Nevada

El multimillonario Michael Bloomberg debutó este miércoles en el ciclo de debates de las primarias del Partido Demócrata estadounidense a la Casa Blanca y se convirtió rápidamente en el blanco fácil del resto de aspirantes.



El debate, el noveno, tuvo lugar en Las Vegas (Nevada), que el próximo sábado celebrará las primarias demócratas tras las ocurridas en las últimas semanas en Iowa y Nuevo Hampshire, con el izquierdista Bernie Sanders y el moderado Pete Buttigieg a la cabeza.



Bloomberg, exalcalde de Nueva York, se clasificó para este debate por primera vez gracias a sus proyecciones en las encuestas por encima del 10 por ciento tras invertir unos 370 millones de dólares en publicidad, aunque todavía no se ha medido al resto de precandidatos en las urnas ni lo hará hasta el "Súper Martes" del 3 de marzo.



Warren critica a Bloomberg por denuncias de acoso

La senadora Elizabeth Warren comenzó la jornada de ataques contra el exalcalde de Nueva York."Los demócratas no vamos a ganar si tenemos un candidato con un historial de esconder sus declaraciones de impuestos, de acosar a mujeres y de apoyar políticas racistas", aseguró Warren.



La senadora hizo hincapié en las acusaciones que pesan contra Bloomberg por acoso y comentarios sexistas. Además, lo instó a "liberar" a las mujeres con las que ha firmado un pacto de confidencialidad para que puedan hablar libremente sobre sus experiencias.



"No vamos a ganar a Trump con un hombre que tiene quién sabe cuántos acuerdos de confidencialidad con mujeres", advirtió la senadora. Bloomberg no quiso revelar cuántos acuerdos de este tipo existen y dijo que los casos seguirán en secreto: "Ellas decidieron cuando llegaron a un acuerdo que querían mantenerlo en silencio".



Además, el exalcalde neoyorquino restó importancia a los motivos que provocaron sus pactos: "Quizás no les gustó alguna broma que hice".

Elizabeth Warren (C), Mike Bloomberg (I) y Bernie Sanders (D) durante el debate demócrata. Foto: AFP

Sanders, Klobuchar y Biden contra Bloomberg

El rifirrafe con Warren fue solo una prueba para Bloomberg de lo que el resto de precandidatos le tenía preparado. Sanders le criticó su pasado reciente republicano, su apoyo al presidente George W. Bush (2001-2009) y estar ahora usando su fortuna para intentar "comprar" la candidatura demócrata.



La senadora Amy Klobuchar le retó por no haber hecho públicas sus declaraciones de impuestos y lo comparó en ese aspecto con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Creo que necesitamos algo diferente a Trump. No creo que mires a Trump y digas: 'necesitamos a alguien aun más rico en la Casa Blanca'".



Por su parte, el exvicepresidente Joe Biden, le reprochó sus políticas policiales racistas como alcalde de Nueva York y también haberse opuesto a Obamacare, la ley de salud de Barack Obama (2009-2017) que brindó cobertura a millones de estadounidenses.



En general, Bloomberg ignoró los ataques y al final del debate fue el que menos tiempo habló de los seis participantes -13 minutos y 2 segundos-, pese a haber sido el más interpelado.

Mike Bloomberg (I) y Joe Biden (D) este miércoles en el debate demócrata. Biden le criticó a Bloomberg su rechazo al Obamacare. Foto: AFP

Sanders, el beneficiado de la noche

Sanders salió beneficiado de la irrupción de Bloomberg ya que la nueva condición del senador izquierdista, que lidera todas las encuestas con una cómoda diferencia, de favorito a ganar las primarias le hacían también el blanco perfecto de sus rivales.



Pese a ello, el senador no salió del todo indemne, ya que el hecho de que las primarias hayan empezado ya oficialmente convirtió al debate en un feroz combate de supervivencia entre aspirantes no visto hasta la fecha.



A Sanders le atacaron por sus propuestas socialdemócratas (en Estados Unidos tildadas de "socialistas") como la de instaurar un sistema sanitario público y universal, pero también por no hacer públicos informes médicos exhaustivos sobre su salud después del infarto que sufrió en octubre.

Bernie Sanders es el favorito demócrata en las encuestas. Foto: AFP

Que Sanders es ahora el hombre a batir se hizo evidente cuando ninguno de sus rivales se comprometió a respetar al precandidato más votado en las primarias en caso de que no llegue con la necesaria mayoría absoluta de delegados a la Convención Nacional Demócrata, donde se elegirá al rival de Trump.



Tanto Bloomberg, como Buttigieg, Warren, Biden y Klobuchar se mostraron partidarios a alcanzar pactos llegado ese disputado escenario. "No deberíamos tener que elegir entre un candidato que pretende prenderle fuego a este partido y otro candidato que quiera comprar este partido", dijo Buttigieg en clara referencia a Sanders y Bloomberg.

Camino al "Súper Martes"

Con los resultados de este fin de semana en Nevada bajo el brazo, los precandidatos demócratas volverán a verse las caras en un debate el próximo martes en Carolina del Sur, cuarto estado en celebrar primarias programadas para el sábado 29 de febrero.



Los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata buscan con estas citas llegar destacados al "Súper Martes" del 3 de marzo, que con 14 estados votando a la vez, incluidos los dos más grandes: California y Texas, puede dejar las primarias vistas para sentencia.



EFE