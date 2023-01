Aimee Karime, una mujer mexicana que comparte su experiencia, en su cuenta de Tik Tok, de estar viviendo en Canadá los últimos cinco meses. Le contó a sus más de cien mil seguidores que estaba en una situación muy difícil emocionalmente tras su decisión de alejarse de su familia e irse a vivir a la ciudad de Vancouver.



Así como Karime, son miles de latinos que todos los meses se aventuran, de formas legales o irregulares, a irse a países del primer mundo buscando mejores condiciones económicas, estabilidad y seguridad, la mayoría de colombianos optan por ir a Estados Unidos buscando el ‘sueño americano’ pero esto no siempre se convierte en una realidad.



Tan solo en 2021, según el informe “Migración pospandemia: los desafíos de la cohesión social”, se fueron 3.024.273 colombianos del país, esto representa alrededor de un seis por ciento de la población total. En su mayoría, motivados por la falta de empleo y la inseguridad.

Migrantes del refugio de la Iglesia del Sagrado Corazón cerca de la frontera de Estados Unidos con México aguardaban el final del Título 42. Foto: EFE

Aunque, llegar a países con mejores condiciones económicas también representa un reto para el inmigrante, quien se encuentra en una difícil situación inicial en la cual debe conseguir trabajo -si no tiene permiso esta situación se complica aún más-, también debe conseguir vivienda, muebles, y en algunos casos auto, lo que se convierte en toda una batalla inicial para comenzar la nueva vida.



Adicionalmente, la parte emocional comienza a jugar un papel fundamental en cuanto al paso de los meses; estar lejos de la familia y amigos que quedan atrás en el país de origen, así como el sentimiento de no sentirse en casa, pueden generar momentos de quiebre que inciten al inmigrante a devolverse.

La razones de Karime para querer volver

La mexicana resaltó en el video que mudarse a Canadá pudo ser una gran equivocación, “oigan, a veces siento que mudarme a Canadá podría ser el peor error de toda mi vida”.



Karime explica que la razón principal es que es una persona muy familiar, “soy muy unida a mis papás, a mis hermanas, a mis tías”, aseguró la mujer. Añadiendo que estar lejos de ellos le ha afectado mucho.

También explicó que hay días que se siente muy bien allí, pero otros siente que ya no aguanta y que quiere regresar. En especial en fechas de celebración, pues durante diciembre, mes que fue navidad, se sintió muy mal de no poder vivirla con su familia en su ciudad.

Su hermana y su padre fueron a visitarla, lo cual la animó, pero el regreso de ellos a México, se sintió realmente afectada. Tras esto, la mujer explica que está en un momento donde se quiere devolver y que “no aguanta”, pero la mujer, quien en otros videos explicó que vive allí con sus hijos, menciona que no se irá aún, en particular porque sus hijos están muy felices viviendo en Vancouver.



Finalmente la mujer menciona que lleva cinco meses viviendo allí, y que no sabe si esa sensación desaparecerá, “no sé si eso se te quite (el querer volver) o duraré toda la vida viviendo así”, menciona la mujer.



De hecho, la mujer asegura que ha hecho una lista de las ventajas y desventajas de vivir en su país y en Canadá, pero no cree que ningún beneficio del vivir en el país del norte pueda superar la felicidad de estar con su familia.



La reacción en los comentarios fue dividida, mientras hay personas que le dan ánimos y le dicen que va a superar esa sensación, hay otros que comparten sus sentir. Incluso, algunos internautas afirmaron que ellos llevan varios años, incluso décadas, viviendo Canadá y no extrañan nada de sus respectivos países.

