Una de ellas es 'Journées Québec Monde', una convocatoria laboral internacional, organizada por el gobierno de Quebec, que reúne 327 ofertas de trabajo en áreas como administración, hotelería y hostelería, ingeniería, manufactura y fabricación, producción audiovisual, salud, tecnologías de la información y transporte y mecánica.

Esta iniciativa busca que las empresas que no encuentran trabajadores locales, puedan encontrar personal calificado en otros países del mundo. Es decir, las personas ingresan al Canadá como trabajadores temporales, sin embargo, al cumplir el tiempo del permiso, existen opciones migratorias para residir allí.

162 ofertas van dirigidas a ingenieros. Foto: iStock

El Gobierno canadiense es enfático en que solo deben postularse quienes cumplan con los requisitos del puesto al que aspiran, pues los candidatos sobrecalificados o cuya experiencia no corresponda a la vacante no serán tenidos en cuenta y serán descalificados.



"Participe en esta convocatoria de empleo desde cualquier lugar del mundo y encuentre un trabajo de calidad en Quebec, Canadá", se lee en la convocatoria.



Pepsi, Nmedia, GFT Technologies Canadá Inc., Solotech y Stantec son algunas de las empresas que están en búsqueda de personal. Si quiere conocer las ofertas, puede ingresar aquí.



¿Cómo inscribirse?

Una vez conozca las ofertas disponibles, solo debe crear un perfil en 'Mon Compte Québec En Téte'. Allí le piden sus nombres, apellidos, correo electrónico y una contraseña. Una vez registrado podrá conocer más información de la convocatoria y postularse.



Tenga en cuenta que debe tener conocimientos en francés, pues es el idioma oficial de la ciudad. De hecho, debe completar su perfil y su hoja de vida en esa lengua.



Los interesados tienen plazo de inscribirse hasta el 25 de febrero de 2022. Si es uno de los seleccionados será contactado por el Gobierno canadiense y tendrá varias entrevistas virtuales, que se realizarán del 14 al 25 de febrero.



Para más información puede consultar la página de 'Québec en tête'.

