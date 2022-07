El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó al papa Francisco durante su reunión en Quebec la necesidad de que el Vaticano "tome medidas concretas" para su reconciliación con los pueblos originarios, como la devolución de los objetos que posee el Vaticano o la apertura de los archivos sobre las escuelas residenciales en las que sufrieron todo tipo de abusos los niños indígenas, informó este martes en un comunicado.



Trudeu se reunió este miércoles con el papa y el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en la Ciudadela de Quebec, donde Francisco llegó en su cuarto día de viaje a Canadá, y en esta reunión le agradeció que se "haya comprometido con los pueblos indígenas en sus tierras ancestrales".

Agradecido con que haya reconocido las verdades sobre el sistema de escuelas residenciales y su doloroso legado para las primeras naciones, los inuit y los métis en Canadá

En el comunicado se explicó que durante la reunión se habló "de la importancia de que la Iglesia católica romana siga comprometiéndose de forma significativa con las primeras Naciones, los inuit y los métis para avanzar en la curación y la reconciliación".



Y también hablaron de la necesidad de que la "Iglesia adopte medidas concretas para repatriar los objetos indígenas (algunos de ellos conservados en los Museos Vaticanos), facilitar el acceso a los documentos de los internados, abordar la Doctrina del Descubrimiento y garantizar la justicia para los supervivientes", se lee en la nota.



También abordaron "el caso Rivoire", añade el comunicado, en referencia al sacerdote Johannes Rivoire, bajo el que pesa una orden de arresto emitida en Canadá, por las denuncias sobre agresiones sexuales supuestamente ocurridas hace unos 47 años contra niños inuit en el territorio de Nunavut, donde el papa viajará mañana.



Rivoire vive actualmente en Lyon, Francia, y nunca fue juzgado por esos cargos en Canadá porque regresó a Francia a principios de la década de 1990. Por otra parte, el primer ministro subrayó "el compromiso permanente del Gobierno de Canadá de trazar un nuevo y mejor camino hacia adelante con los pueblos indígenas y con todos".

Papa Francisco en su visita a Canadá. Foto: EFE/EPA/CIRO FUSCO

Un grupo de indígenas desplegó una pancarta durante la misa del papa en la Iglesia de Santa Ana de Beaupré en Quebec para pedir que tomase las distancias de la llamada "Doctrina del descubrimiento", las bulas papales que usaron los colonos en América y África para "en nombre de Dios" justificar la confiscación de tierras de los pueblos nativos.



Los representantes de los pueblos originarios - Primeras Naciones, Metís e Inuit - han expresado su satisfacción y su emoción cuando el papa les pidió el pasado lunes en Maskwacis, en Edmonton, "humildemente" perdón por las responsabilidades de la Iglesia en aquellos internados creados para los "procesos de asimilación" y en los que sufrieron todo tipo de abusos cerca de 150.000 niños indígenas, miles de ellos murieron por los maltratos y enfermedades.



Pero muchos de ellos coincidieron en que la petición de perdón era un punto de inicio y no de llegada en el proceso de reconciliación con la Iglesia y que quedaba mucho por hacer respecto a las peticiones de los pueblos originarios.

Protestas

La protesta de este jueves de un grupo de indígenas que desplegaron una pancarta durante la misa del papa en la Iglesia de Santa Ana de Beaupré en Quebec, para pedir que tomase las distancias de la llamada "Doctrina del descubrimiento", escenificó la opinión de algunos de los representantes de los pueblos originarios que querían algo más respecto a las disculpas de Francisco.



Comunidades indígenas canadienses durante encuentro con el Papa Francisco. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Sin embargo, algunos grupos de estos pueblos originarios, repartidos por el vasto territorio canadiense que no visitará el papa, no han quedado contentos por sus disculpas y esperaban algo más.



Antes de la misa, un grupo de indígenas desplegaron una pancarta en la que pedían al papa en francés "que rescindiera la Doctrina", en referencia a la llamada "Doctrina del Descubrimiento", una serie de bulas papales en el Siglo XIV por las que se bendecía la colonización y la apropiación de las tierras.



Fueron en particular dos bulas papales emitidas en 1455 y 1493 por los papas Nicolás V y Alejandro VI las que daban la bendición a apropiación de tierras que declaraban "terra nullius" (tierra de nadie) y que, según el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones indígenas, "siguen vigentes".

La seguridad en el interior del templo retiró sin problemas la pancarta, pero el pequeño grupo de indígenas la colgó en el exterior del santuario ante los miles de fieles que se congregaron para seguir la misa de Francisco.

'Esperaban más'

Pero las peticiones de los pueblos originarios van más allá. El gran jefe Garrison Settee, de los Manitoba Keewatinowi Okimakanak, en un comunicado tras la disculpa del papa aseguró que "fue impresionante escuchar esas palabras para toda la gente que necesitaba oírlas" y cree "que fue una disculpa sincera".

No oímos mencionar los abusos sexuales en la disculpa. Fue un poco sorprendente que tampoco se oyó nada de la Doctrina del Descubrimiento

Pero agregó que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación había pedido al papa que emitiera una disculpa a las víctimas de los internados, a sus familias y comunidades por el papel de la Iglesia católica por el "abuso espiritual, cultural, emocional, físico y sexual de los niños de las Primeras Naciones en los internados católicos".



"Pedir perdón y reconocer los daños causados es sólo un paso de los muchos que hay que dar. Hay mucho más trabajo por hacer", señaló.



Como muchos otros pueblos indígenas ahora esperan que la Iglesia "devuelva todos los objetos y documentos a los primeros pueblos (algunos en los Museos Vaticanos) y se abran los archivos, ya que contienen respuestas que revelarán más verdades".



Por otra parte, el ministro de Relaciones Indígenas de la Corona, Mark Miller, aseguró en una entrevista para "The Canadian Press" que no se pueden ignorar las "brechas" en la disculpa del papa.

Comunidades indígenas canadienses durante encuentro con el Papa Francisco. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Aunque aseguró que "fue un momento emotivo” y "que los indígenas decidirán por sí mismos lo que piensan", expresó su preocupación por que Francisco "no mencionó el abuso sexual en sus comentarios" y solo mencionó el “mal cometido por los cristianos, pero no por la Iglesia católica como institución".

Me alegro de haber vivido lo suficiente para haber sido testigo de su disculpa, pero quiero más porque 50 años es demasiado tiempo para esperar una disculpa

En una entrevista para el canal CBC de Canadá, Evelyn Korkmaz, una sobreviviente de las primeras naciones de la escuela residencial de Fort Albany y miembro fundador de Abogados para víctimas de la Iglesia en Canadá" dijo que las palabras del papa le provocaron "emociones encontradas"·



"No se mencionó en su disculpa la publicación de los documentos que necesitamos desesperadamente en todo Canadá. Estos documentos contienen nuestra historia... pertenecen aquí en Canadá, nos pertenecen", señaló.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

