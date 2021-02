Canadá declara grupo terrorista a la organización ultra Proud Boys

Canadá incluyó este miércoles al grupo neofascista estadounidense Proud Boys en su lista de grupos terroristas junto con otras doce entidades, tanto de extrema derecha como del islamismo radical asociadas con Al Qaeda y el Estado Islámico (EI).



Además de Proud Boys, el ministro de Seguridad Pública canadiense, Bill Blair, señaló que Canadá ha añadido en el listado a tres otros grupos de extrema derecha: Atomwaffen Division, The Base y Russian Imperial Movement.



(Lea también: Estos son los grupos de extrema derecha que asustan a Estados Unidos)

De esta manera, Canadá se ha convertido en el primer país del mundo que considera a Proud Boys como una organización terrorista. La decisión supone que las instituciones financieras puedan congelar los activos de esos grupos, y que las fuerzas de seguridad pueden imputar a quienes les proporcionen ayuda económica o material.



(Lea además: Gobierno de Biden no espera contactar a Maduro 'en el corto plazo')



"Los actos violentos de terrorismo no tienen lugar en la sociedad canadiense o en el extranjero. Las inclusiones de hoy a la lista de entidades terroristas son un importante paso en nuestros esfuerzos de combatir todas formas de extremismo violento", afirmó Blair, al hacer el anuncio.

No importa la motivación ideológica, todos estos grupos promueven odio, intolerancia y, como hemos visto, pueden ser muy peligrosos FACEBOOK

TWITTER

"No importa la motivación ideológica, todos estos grupos promueven odio, intolerancia y, como hemos visto, pueden ser muy peligrosos", añadió.



Junto a las cuatro organizaciones de extrema derecha, Canadá ha añadió tres grupos vinculados con Al Qaeda (el Frente al Nusra, Front de Libération du Macina y Ansar Edine), cinco filiales del EI (en África Occidental, en el Gran Sáhara, en Libia, en Asia Oriental y en Bangladesh), así como Hizb al Muyahidín.



De las 73 entidades que hay actualmente en el listado de organizaciones terroristas de Canadá, sólo seis son consideradas de extrema derecha.



Además de las cuatro añadidas hoy, el listado ya tenía Blood & Honor y Combat 18. La decisión de considerar a los Proud Boys como grupo terrorista se produce después de que el Parlamento canadiense aprobase de forma unánime una resolución del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD) para prohibir sus actividades en Canadá.



(Además: Ciudad de Florida declara oficialmente la 'Semana de Donald J. Trump')



Miembros de Proud Boys supuestamente jugaron un papel fundamental en el asalto al Capitolio estadounidense el pasado 6 de enero.



El grupo, que cuenta con una filial canadiense y miembros entre las fuerzas armadas del país, tiene su origen parcialmente en Canadá. Los Proud Boys fueron concebidos por el periodista canadiense de origen británico Gavin McInnes, fundador de la revista "Vice".



En 2003, en una entrevista en "The New York Times", McInnes pronunció una frase que luego se convertiría en los cimientos de Proud Boys: "Me encanta ser blanco y creo que es algo de lo que estar muy orgulloso".



En septiembre de 2016, lanzó en la revista supremacista "Taki"s Magazine" el movimiento Proud Boys, una especie de club en el que no están permitidas las mujeres y en el que los hombres "se niegan a disculparse por crear el mundo moderno".



(No deje de leer: Las mentiras del régimen chavista en su rendición de cuentas)



Blair negó que la inclusión de los Proud Boys en la lista sea fruto del papel que sus miembros tuvieron en el asalto al Capitolio y que el grupo estaba en el radar de las autoridades canadienses desde hace algún tiempo.



EFE