Al menos 10 personas murieron en un tiroteo en Canadá

Un hombre murió este domingo luego de asesinar a al menos 10 personas en varios lugares de la provincia canadiense de Nueva Escocia.



De acuerdo con información preliminar difundida por prensa local, entre las víctimas mortales hay un oficial de policía.

El atacante, que ha sido identificado como Gabriel Wortman, de 51 años, cometió los asesinatos en un transcurso de 12 horas. El número exacto de víctimas mortales todavía no ha sido establecido por las autoridades locales.



"No tenemos un balance final", dijo el portavoz de la policía Chris Weather en una conferencia de prensa. "Es una cifra de al menos 10. Casi seguramente serán más de 10. Cuánto más de 10, no lo sé", agregó sobre el número de muertos.

De momento, se conoce que el atacante fue encontrado muerto tras horas de persecución. Sin embargo, aún no se establece si se suicidó o si fue abatido por la policía canadiense.



"La búsqueda del sospechoso terminó esta mañana, cuando fue ubicado. Y puedo confirmar que ha fallecido", dijo Weather.

