Nacido como Eric Clinton Kirk Newman, y conocido en el mundo como "el descuartizador de Montreal", Luka Magnotta es uno de los más brutales asesinos en la historia de Canadá.



Magnotta trabajó como actor porno, acompañante y stripper. Idolatró a James Dean y desde muy joven buscó por todos los medios hacerse famoso.



Sus crímenes iniciaron con gatos. Justo cuando publicó un video en YouTube asesinando a dos animales pequeños.



Pero sus acciones fueron mucho más allá. En 2012, Magnotta publicó un video de once minutos en internet en el que mostró cómo drogó, abusó, apuñaló y desmembró a su amante de descendencia china Lin Jun, un hombre de 33 años que estudiaba en la Universidad Concordia de Montreal.



Además, registró cómo le dio de comer partes de su cuerpo a su perro.



Tiempo después, la policía encontró el torso desmembrado del hombre en una maleta cerrada con candado. Sin embargo, el crimen, como en una película muy bien estructurada, no concluiría ahí.



Uno de los pies de Jun fue enviado al entonces primer ministro de Canadá, Stephen Harper. Una de las manos fue encontrada en la oficina de correos con destino al líder del partido liberal Justin Trudeau. La cabeza fue hallada en un parque, mientras que la mano y el pie faltantes se enviaron a dos escuelas en Vancouver.



Magnotta, de 37 años, fue capturado por la Interpol el 4 de junio de 2012 en Berlín, mientras buscaba noticias relacionadas a su pedido de captura internacional. Su captura se dio un mes después del hallazgo del torso de su amante.



Dos años después, fue juzgado en Canadá y declarado culpable de cargos como "asesinato en primer grado" y "cometer indignidad contra un cuerpo".

🇨🇦 Il y a 10 ans, Luka Magnotta est arrêté à Paris pour le meurtre de Jun Lin, étudiant chinois. Une vidéo mise en ligne montre Luka découpé Jun avec un couteau et une fourchette puis ensuite le mutiler et le démembrer. Il est condamné à la perpétuité dont 25 ans de sûreté. pic.twitter.com/ZBK7kYBiHc — Terrifying News (@terrifying_news) May 17, 2022

Los videos de Luka Magnotta

Como se mencionó, los registros audiovisuales de Magnotta empezaron antes. En 2010, publicó un video en YouTube en el que asesinaba a dos gatos con una aspiradora. El clip se titulaba '1 boy 2 kittens' (un joven, dos gatitos).



Después se conocieron otros dos estremecedores videos: el de un gato siendo ahogado en una bañera; y otro donde empujaba un gato hacia una serpiente. El siguiente fue el de Lin Jun.



A partir de este material se inició el proceso de investigación para su captura, detallado en el documental de Netflix 'No te metas con los gatos: un asesino en Internet' (Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer).



