Si está buscando oportunidades para emigrar a Canadá, puede postularse al programa Internacional Experience Canada (IEC), que ayuda a los jóvenes a viajar y a trabajar en territorio canadiense por hasta 2 años.

Este tipo de visa, impulsada desde el gobierno de Canadá, es un permiso de trabajo para estudiantes universitarios o jóvenes profesionales que han conseguido una oferta de empleo, desean un trabajo temporal o van a hacer sus prácticas profesionales en esta nación.

Por ello, existen tres modalidades:



- Working Holiday: permite al interesado vivir en legalmente de 12 a 24 meses y trabajar para cualquier empleador en cualquier ciudad. Es fundamental que quien se postule no tenga una oferta de trabajo.



- Young Professionals: va dirigido para personas entre 18 a 35 años que cuentan con una oferta laboral, de tal forma que es importante que la empresa contribuya al desarrollo profesional del postulado y cumpla con los requisitos para acceder al programa.



- International Co-op (Internship): en este caso, la persona debe estar inscrita a una universidad y tener una oferta para realizar una pasantía o trabajo temporal determinante para culminar sus estudios.

Canadá ofrece muchos programas a extranjeros que quieran trabajar en su territorio.

Requisitos

Cabe aclarar que este programa solo aplica para algunos países, en el caso de América Latina está disponible para Chile, Costa Rica y México. Sin embargo, si no hace parte de estos territorios, puede postularse desde una organización reconocida (OR).

Si usted no cuenta con una oferta de trabajo, puede hacerlo en cualquier ciudad.

Los OR son servicios que ayudan a las personas a emigrar a Canadá, brindando todo la asesoría en cuento a visas, programas y costos. Los recomendados por la página de migración son: AIESEC Canadá, GO International, International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE), A-Way to Work, Memorial University of Newfoundland (MUN), Stepwest y SWAP Working Holidays.



Independientemente si su país hace parte del convenio o no, solo puede postularse una vez, aunque para algunos individuos la cantidad de solicitudes depende de su lugar de origen.



¿Cómo ser candidato al programa IEC?

Le explicamos paso a paso cuál es el proceso para viajar a Canadá gracias Internacional Experience Canada:



1). Verifique de forma gratuita si es un candidato elegible en la página de los servicios del Gobierno de Canadá.

Conozca más detalles del programa aquí.





2). Cree un perfil gratuito en la página del programa. Si realizó el paso anterior puede introducir el código de referencia personal que le fue entregado.



3). Una vez haya completado sus datos y diligenciado los formularios, podrá enviar su perfil al programa de su interés (Working Holiday - Young Professionals - International Co-op).



Cabe destacar que enviar su currículo no le garantiza la entrada al programa, sino que lo hace elegible en algunas de las plazas abiertas. De ser elegido, personal canadiense se comunicará con usted y le indicarán los pasos a seguir.

