El cambio que aplica en la visa de Estados Unidos para los mexicanos en octubre

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un aviso para todas las personas que realizaron pagos de la tarifa de solicitud de visa de no inmigrante antes del 1 de octubre de 2022, los cuales tuvieron una vigencia de un año. Quienes no hayan cumplido con las fechas límite, tendrán que someterse a varios trámites.



Lo anterior significa que aquellos que hicieron este pago antes de la fecha mencionada del 2022, debieron haber solicitado una fecha de entrevista antes del 1 de octubre de 2023 para asegurar que su pago no caducara. Si los solicitantes cumplieron con los requisitos para una exención de entrevista, también tuvieron la opción de presentar una solicitud antes del 1 de octubre de 2023.

La Embajada de los Estados Unidos en México enfatizó la importancia de haber programado su cita para la entrevista o presentar una solicitud de exención de entrevista antes de la fecha límite. Es que, quienes no lo hicieron habrán sufrido la caducidad de su pago, lo que podría retrasar su proceso de solicitud de visa. En consecuencia, tendrán que volver a cubrir el costo, pero ahora con la nueva tarifa y no los US$160 que costaba antes, en la categoría de turismo.



En mayo pasado el Departamento de Estado subió las tarifas. Ahora la visa de turista tiene un costo de US$185 por persona, y para los menores cuyos padres están tramitando un visado al mismo tiempo o que ya lo tienen, el costo es de US$16.

Las visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q y R) tienen un precio de US$205, los visados de tratado comercial (E-1), inversionistas por tratado comercial (E-2), y solicitantes por tratado en una ocupación especial (E-3) tienen un precio de US$315.



Para obtener más información y orientación detallada sobre el proceso de solicitud de visa de no inmigrante, se recomienda visitar el sitio web oficial de la Embajada de los Estados Unidos en México o ponerse en contacto con la embajada para recibir asistencia adicional.

Guía paso a paso para tramitar una visa de turista de EE.UU. en México

Si está planeando un viaje a los Estados Unidos, obtener una visa de turista es un paso esencial en su proceso de planificación. Aquí presentamos una guía paso a paso sobre cómo tramitar una visa de no inmigrante ante la Embajada en México: