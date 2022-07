La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, limitó esta semana los medios federales para luchar contra el calentamiento global, en una sentencia que podría complicar más ampliamente los esfuerzos regulatorios de la Casa Blanca.



El tribunal superior determinó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) no puede promulgar normas generales para regular las emisiones de las centrales de carbón, que producen casi el 20 por ciento de la electricidad en EE. UU.



En California se han registrado máximas de 115 a 120 grados por cambio climático. Foto: AFP

El presidente Joe Biden lamentó el fallo y lo calificó como “otra devastadora decisión” de esta institución que supone “otro paso atrás” para el país, refiriéndose también a la decisión que tomó el Supremo la semana pasada de suspender la protección del aborto a nivel federal desde hace casi 50 años.



Tras señalar que el fallo pone en riesgo la habilidad del país de mantener un aire limpio y luchar contra el cambio climático, Biden advirtió, sin embargo, que no piensa ceder en el uso de su autoridad legal para proteger la salud pública y afrontar la crisis climática.



Y anunció, además, que ordenó a su equipo legal trabajar con el Departamento de Justicia para revisar el fallo con cuidado y encontrar maneras de, bajo la legislación federal, seguir protegiendo a los ciudadanos ante la polución y la crisis climática.



La sentencia, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, considera que la ley de Aire Limpio no ofrece a la EPA amplia autoridad para regular las emisiones de plantas ya construidas. Aunque el documento no critica los límites para las emisiones del dióxido de carbono, que considera “una solución sensata a la crisis de nuestro tiempo”, niega que la legislación otorgue a la Agencia la potestad de regularlos.



La decisión fue de inmediato bien recibido por el Partido Republicano, hostil a cualquier regulación federal y defensor de los combustibles fósiles. “Hoy, la Corte Suprema está devolviendo el poder al pueblo”, dijo su líder en el Senado, Mitch McConnell.

La ONU, por su parte, afirmó que se trataba de un “revés” para la lucha contra el cambio climático y señaló que esto alejará el cumplimiento de “los objetivos del Acuerdo de París”, entre los que se encuentra, principalmente, evitar que la temperatura global supere los 2 °C en este siglo.



A su vez, en la clausura de la Conferencia de los Océanos, la ONU reclamó a los países más ricos que avancen en el aporte de 100.000 millones de dólares para el desarrollo sostenible.



De la misma manera, organizaciones de defensa medioambiental destacaron, consternadas, la brecha creciente entre EE. UU. y el resto del mundo en sus tareas ambientales.



Este fallo puede llevar a que “EE. UU. quede muy por detrás de (sus) socios internacionales, que están acelerando los esfuerzos para cumplir con sus compromisos climáticos”, dijo Nathaniel Keohane, presidente del Centro para Soluciones Climáticas y Energéticas.



Michael Regan, al frente de la EPA, se declaró “profundamente decepcionado” por la decisión y prometió utilizar “todo el poder” de la agencia para reducir la contaminación.

El presidente Joe Biden calificó el fallo como “otra devastadora decisión” de esta institución que supone “otro paso atrás” para el país. Foto: EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Si bien la EPA aún puede obligar a reducir las emisiones de forma significativa, “será más costoso y menos eficaz”, dijo Jay Duffy, abogado del Clean Air Task Force. Además, dificultará el cumplimiento de la promesa de Biden de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el final de la década.



Esta regulación a emisores puntuales, como las centrales eléctricas, era, según Daniel Swain, científico del clima de la Universidad de California en Los Ángeles, “la fruta más fácil” para mitigar el cambio climático.



“Si no podemos avanzar rápidamente en los aspectos más fáciles de la reducción de emisiones a corto plazo, eso no es un buen augurio para alcanzar cualquier número de objetivos climáticos optimistas en las próximas décadas”, anotó el experto.



La cuestión ahora es la agresividad con la que la EPA utilizará las autoridades que aún tiene. “Este enfoque que queda, aunque puede ser bastante eficaz, va a ser menos flexible”, dijo David Doniger, director estratégico del programa de clima y energía limpia del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Las opciones de las que dispone ahora la Agencia podrían incluir la exigencia de mejoras de eficiencia en las centrales o la incorporación de tecnología de captura de carbono e, incluso, cambios en el combustible utilizado en las plantas.



Y las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a una central de gas también podrían reducirse si la instalación cambiara parte de su combustible por opciones de combustión más limpias, como el hidrógeno o el biogás.



Pero a medida que la EPA elabora nuevas regulaciones, es seguro que mirará por encima del hombro al tribunal, que señaló su voluntad de socavar la autoridad de la agencia. Como escribió la jueza Elena Kagan en su voto particular:“El tribunal se nombra a sí mismo –en lugar de al Congreso o a la EPA– responsable de la política climática. No se me ocurren muchas cosas más aterradoras”.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg, AFP y Efe

