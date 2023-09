La crítica situación migratoria que se registra en el llamado Tapón de Darién, que comparten Colombia y Panamá, no se corregirá de la noche a la mañana y requiere de una aproximación regional.



Ese le dijo a EL TIEMPO el Departamento de Estado tras responder preguntas sobre un artículo publicado este jueves por The New York Times en que denuncian que políticos, empresarios y líderes regionales de Colombia estarían sacándole provecho económico al tráfico de migrantes que usa este corredor como vía para llegar a Estados Unidos.



“Estados Unidos tiene una visión clara sobre los retos de la migración irregular. Cambiar el cálculo a lo largo de una frontera internacional que ha sido históricamente desatendida no sucederá de la noche a la mañana”, le dijo un portavoz del Departamento de Estado a este diario.

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Según el portavoz, “este asunto regional, requiere una respuesta regional y es por eso que estamos trabajando plenamente con todos los países de la región para monitorear las condiciones y fortalecer las relaciones para manejar la migración de una manera humana y reducir la atracción hacia caminos que son por lo general peligrosos y muchas veces mortales”.



El reportaje del Times, fue resultado de meses de investigación de un equipo de periodistas que viajó a la zona y que se entrevistó con migrantes, autoridades públicas y los funcionarios electos y miembros de grupos de acción comunal.



De acuerdo con este medio son varios los personajes que “persiguen la bonanza migratoria” en el Darién y sus municipios aledaños. Incluidos exconcejales, candidatos a las alcaldías y otros políticos en Necoclí o Acandí.

En el país hay dos rutas que usan las mafias para movilizar a los migrantes. Foto: Fotos: Armada de Colombia y Defensoría del Pueblo

El negocio, dice el diario estadounidense, ha llegado a tal punto que hoy en día existen empresas que organizan los guías para los migrantes, los lancheros y hasta las personas que cargan los bolsos de los viajeros.

Es el caso de la Fundación Social Nueva Luz del Darién manejada, según el Times, por líderes electos de las juntas de acción comunal de la zona y que ha reunido a más de 2.000 guías locales y cargadores de maletas y bolsos.



A ello se suma el caso de un candidato a la alcaldía que lidera una empresa de lanchas para el transporte de migrantes.



El diario encabezó el reportaje diciendo que la experiencia de los migrantes es parecida a un viaje a Disney World, pues se les coloca manillas de diferentes colores dependiendo del tipo de “paquete” que hayan comprado para atravesar la selva y que en algunos casos incluye opciones “premium” donde a las personas les cargan el equipaje e incluye otros beneficios.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

