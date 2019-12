Cámara inicia debate sobre juicio político contra Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dispone a votar este miércoles dos acusaciones contra Donald Trump, quien está a un paso de convertirse en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio político. El martes, el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja informó cómo se realizará el proceso de votación.



La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, decidirá al final de la tarde de este miércoles, tras una sesión de seis horas, si aprueba las acusaciones de "abuso de poder" y "obstrucción al trabajo del Congreso" contra el presidente.



"La Cámara de Representantes ejercerá una de las atribuciones más solemnes que le otorga la Constitución, cuando se reúna para aprobar dos artículos de acusación contra el presidente", señaló el martes la líder demócrata Nancy Pelosi en una carta a los legisladores de su partido.

Los pasos para la votación en la Cámara de Representantes

El martes, el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Baja informó cómo

se realizará el proceso de votación:



-Voto de procedimiento en pleno: por la mañana, el pleno de la Cámara Baja se reunirá y votará para rearmar las reglas delineadas por el comité. Será, explica el diario The New York Times, el primer voto de procedimiento del pleno para formalmente enviar a Trump a juicio político.



-Comienzan los debates: el Comité aprobó seis horas de debate sobre la resolución para enjuiciar al jefe de Estado. Esas seis horas se dividirán en partes equitativas -tres y tres- para demócratas (mayoría en la Cámara Baja) y los republicanos, y estarán encabezados por los líderes del Comité. Se prevé que los republicanos intentarán extender a 12 horas el debate, algo que difícilmente los demócratas autorizarán. De acuerdo con la resolución del Comité, no se permitirán enmiendas a los artículos.



-Votación de artículos: la votación sobre los artículos para juicio político ocurriría, si los debates no se extienden, aproximadamente entre 04:00 p.m y 06:00 p.m. Habrá una votación por cada artículo. También habrá una votación para dar el poder a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, con el fin de que designe a los “administradores del impeachment”: miembros de la misma Cámara que actuarán en gran medida como fiscales y presentarán las conclusiones de la investigación de la Cámara sobre el impeachment al Senado.



-Avance del proceso hacia el Senado: en caso de que la mayoría vote sí a los artículos, el juicio procede y se traslada al Senado, convirtiendo a Trump en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado. Sin embargo, en la Cámara Alta hay mayoría republicana y se prevé que no se avalará la destitución de Trump, en torno a quien los republicanos han cerrado las. Este juicio arrancaría en enero.

Y... ¿qué sigue después de la votación?

Un puñado de legisladores demócratas moderados, elegidos en circunscripciones favorables a Trump, han dicho que apoyarán el juicio del presidente, incluso si corren el riesgo de perder votantes.



Solo dos de los 231 representantes demócratas podrían votar a favor de Trump, en tanto ninguno de los 197 diputados republicanos ha anunciado hasta ahora su apoyo al proceso de destitución.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, quien se encuentra en Londres, en la Cumbre de la Otán. Foto: AFP

Así, hay pocas dudas de que Trump sea sometido a un juicio político en el Senado, algo que solo ha sucedido a dos de sus predecesores: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998. El republicano Richard Nixon, involucrado en el escándalo Watergate, prefirió renunciar en 1974 antes de sufrir este estigma.



En la Cámara alta, que probablemente abrirá el proceso en enero, se espera que

Trump sea absuelto, pues se necesitan al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos ostentan 53 de los 100 escaños.



El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo el martes que la "precipitada" investigación de los demócratas de la Cámara baja contra el presidente es "fallida" para acusarlo y más aún para destituirlo. Descartó asimismo el pedido demócrata de convocar a nuevos testigos. "No es tarea del Senado buscar desesperadamente formas de condenar (al presidente). Eso difícilmente sería justicia imparcial", aseveró.

"No es tarea del Senado buscar desesperadamente formas de condenar (al presidente). Eso difícilmente sería justicia imparcial", aseveró Mitch McConnell, líder republicano del Senado. Foto: AFP

Varios testigos confirmaron ante el Comité Judicial de la Cámara baja las presiones para obligar a Kiev a anunciar la apertura de una investigación por corrupción contra el exvicepresidente Joe Biden -posible rival de Trump en 2020- y de su hijo Hunter.



William Taylor, embajador estadounidense interino en Kiev quien dejará el cargo a fin de año tras cumplirse un límite legal de 200 días, aportó un testimonio fundamental al afirmar que a Trump "le importaba más" que el gobierno ucraniano investigara a Biden que la situación en Ucrania, en lucha contra separatistas respaldados por Rusia.



Trump insiste en que la llamada telefónica fue "perfecta". La Casa Blanca se negó a cooperar con la investigación, la que calificó de "inconstitucional", y prohibió a varios de sus asesores dar testimonio. Por esta razón, los demócratas lo acusan tanto de haber abusado de su poder para beneficio personal como de haber obstruido el trabajo del Congreso.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con AFP y El Universal de México (GDA).