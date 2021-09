Cámara de EE. UU. prohíbe fondos para fumigación en Colombia

La Cámara de Representantes aprobó este jueves en la noche un proyecto de ley en el que se prohíbe que fondos donados por Estados Unidos puedan usarse para la fumigación de cultivos ilícitos en el país.



Así mismo, bloquea la venta de armamento y entrenamiento para la Unidad Antimotines (Esmad) de la Policía Nacional de Colombia.



El proyecto pide además que tanto el Departamento de Estado como el de Defensa entreguen un informe en los próximos 6 meses (desde su aprobación) en el que se evalúe la situación de derechos humanos en el país en las relación a las muertes que se presentaron durante las jornadas de protesta social en lo corrido del año.



El proyecto en cuestión es el Acto de Autorizaciones para la Defensa Nacional (NDAA por su sigla en inglés) que establece los parámetros y guías que se deben seguir para los gastos relacionados con defensa y seguridad.



Las disposiciones sobre Colombia fueron introducidas por la representante a la Cámara Alexandria Ocasio-Cortez y aprobadas por la plenaria de la Cámara dentro de un gran paquete de enmiendas que se le incluyeron al paquete.



La enmienda que pide el informe no es de gran trascendencia pues el departamento de Estado ya evalúa anualmente el desempeño del país en DD:HH: y no bloquea fondos de manera específica.



La relación al Esmad tampoco tiene muchos dientes pues este escuadrón no recibe actualmente entrenamiento ni recursos de EE. UU. y la compra de equipos lo general se hace en otros países.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez introdujo la enmienda que prohíbe que fondos de EE.UU. se usen para aspersión aérea. Foto: Don Emmert / AFP

Más complicada es la de fumigación pues el gobierno insiste en emplear este recursos para combatir el narcotráfico y EE. UU., por lo general, ha ayudado a pagar los costos de la aspersión área de cultivos de coca.



El proyecto, eso sí, está todavía lejos de materializarse. En el Senado avanza un su propio NDAA y todavía no es claro si incluirá enmiendas semejantes.



Una vez la Cámara Alta aprueba su versión, está tendrán que ser ¨armonizada¨ con el texto de la Cámara Baja.



Esto por lo general sucede en una Comisión de Conciliación que se encarga de limar las diferencias. Y a lo largo de ese proceso muchas cosas podrían cambiar.



De hecho, Ocasio- Cortez presentó enmiendas similares en el NDAA el año pasado y estas terminaron eliminadas por la Comisión de Conciliación gracias a la presión del gobierno colombiano y aliados en el Congreso.



Para estos últimos, prohibir en su totalidad el uso de fondos para la aspersión aérea limitaba las opciones de EE. UU. para combatir el tráfico de drogas.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

