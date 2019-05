Cámara de EE. UU. aprueba US $ 457 millones de ayuda para Colombia

El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó US $ 457 millones de dólares en ayuda para Colombia dirigidos a financiar la lucha contra el narcotráfico y programas de desarrollo durante el año 2020.



La suma representa un incremento de US $ 40 millones de dólares, o un 10 por ciento adicional, con relación a lo que Washington ya aprobó para gastar en este año 2019.



El monto autorizado es, además, muy superior a lo que el presidente Donald Trump había solicitado a comienzos de año cuando presentó su propuesta de presupuesto al Congreso y pidió solo US $ 344 millones de dólares para el país.

El presupuesto aprobado por el Comité debe ahora pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes y luego esperar a que el Senado apruebe su propio documento para armonizar las diferencias.



En lo aprobado por la Cámara se destinan US $ 189 millones para la lucha contra el narcotráfico, y US $ 207 millones para respaldar el desarrollo económico y la implementación del los acuerdos de paz. Así mismo, de este monto saldrían fondos para ayudar con la crisis que ha generado en el país el ingreso de refugiados venezolanos.



También se prevén otros US $ 39 millones que van dirigidos a los militares, US $ 21 millones para el desminado, y una pequeña partida de US $ 1.4 millones para programas de entrenamiento.



En la ayuda para el desarrollo el comité específica que al menos US $ 25 millones se usen para atender a los afrodescendientes, US $ 12 millones para derechos humanos, y algunos fondos para la comisión de la verdad y para la búsqueda de personas desaparecidas.



"El Comité está dispuesto a continuar su sociedad con Colombia y a seguir avanzando en el progreso que se ha logrado en años recientes con a adopción de los acuerdos de paz. El acuerdo, acompañado con un renovado compromiso para combatir los cultivos ilícitos y el narcotráfico ofrecen gran esperanza para el futuro económico, social y político del país", dice el proyecto de ley.

En el documento que acompaña el presupuesto, el Comité reconoce la importancia estratégica del país y su disposición a seguir ayudando.



Pero incluye varias condiciones que podrían ser problemáticas. En una de ellas, el Comité condiciona la entrega del 20 por ciento de la ayuda contra el narcotráfico (es decir unos US$ 40 millones) a la entrega de un reporte en el que el departamento de Estado certifique que el país ha reducido el tamaño de los cultivos ilícitos y el tráfico.



En el texto los legisladores expresan su preocupación por el aumento de los cultivos en los últimos años y piden que el reporte incluya estadísticas precisas sobre la disminución.



También le piden al secretario de Estado que asegure "que el programa de erradicación esté diseñado y ejecutado en cumplimiento con los requisitos de la Corte Constitucional y las provisiones de los acuerdos de paz".



Una versión de estás mismas condiciones también fue incluida en la ayuda para el 2018 y 2019. Dado que los cultivos ilícitos han seguido aumentando, no es claro si los fondos fueron retenidos o no.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

- @sergom68