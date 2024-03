California: su auto cayó a un acantilado, pero sobrevivió y estuvo en él por 2 días

Una historia sorprendente tuvo lugar en California, Estados Unidos, cuando la División Costera de la Patrulla de Carreteras del Estado rescató a un hombre que se había accidentado cayendo por un acantilado por más de 100 metros. El afectado debió pasar dos días dentro de su automóvil.

A través de su cuenta oficial en Facebook, la agencia compartió las imágenes que muestran el momento exacto en el que, utilizando un helicóptero y una soga resistente, rescataron al hombre que se encontraba dentro del auto en una zona montañosa.

De acuerdo al relato publicado por las autoridades, un llamado que tuvo lugar el martes 27 de febrero cerca de las 8:30 A. M., proveniente del Despacho de Policía de Pacific Grove, alertó a las Unidades Aéreas de la posible caída de un vehículo sobre la costa desde Post Ranch, en Big Sur, hasta Monastery Beach, en Carmel.

En esa línea, la agencia explica que la policía recibió un llamado por la desaparición de un empleado del Post Ranch que dejó el trabajo el lunes por la noche, a las 11:30 P. M., y nunca regresó a su hogar.

De acuerdo a sus propias declaraciones, el hombre conducía por la autopista cuando se desvió para evitar atropellar a unos ciervos que estaban sobre el camino y cayó más de 100 metros por el borde del acantilado. En esa línea, explicó que mientras el vehículo rodaba camino abajo salió expulsado por el techo, lo que finalmente evitó que las lesiones fueran aún peores.

Luego del accidente, el conductor debió afrontar dos días al lado de su vehículo debido a que no hay accesos a la playa ni senderos en el lugar del hecho, y el automóvil no era visible desde las carreteras aledañas. Sin embargo, las autoridades destacaron que no presentaba lesiones de gravedad y parecía estar estable.

El dramático rescate del hombre que cayó por un acantilado en California

Al costado de su auto, aproximadamente a 120 metros sobre la playa de abajo, el hombre permanecía agitando frenéticamente una bandera improvisada en la autopista 71. Antes del arribo del helicóptero de rescate, el jefe de la estación de bomberos de California se acercó a comprobar que no tenía heridas de gravedad.

Veinte minutos más tarde, el H-70 logró rescatar al accidentado del lugar utilizando una soga y sacó también al jefe del cuerpo de bomberos, tras lo que el conductor fue trasladado al Centro Médico Natividad en Salinas para evaluar las heridas y recibir tratamiento adicional.