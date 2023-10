Cambio de horario en California: ¿se adelanta o atrasa el reloj?

En California, el primer domingo de noviembre trae consigo un cambio importante que afecta nuestro reloj y, en cierta medida, nuestras vidas. Este evento anual, conocido como el cambio de horario, es una práctica que sigue siendo parte integral de la vida en los Estados Unidos y que tiene sus raíces en la Ley de Horario Uniforme de los Estados Unidos.

El próximo cambio de horario en California está programado para el domingo 5 de noviembre de 2023. A las 2 a.m., el reloj se atrasará una hora, marcando la transición desde el horario de verano al estándar. En otras palabras, cuando los relojes marquen las 2 a.m. pasarán a ser la 1 a.m.

Este cambio puede tener un impacto significativo en la rutina diaria de las personas. A menudo, se asocia con la sensación de ganar una hora adicional de sueño, lo cual puede ser beneficioso para algunos. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) "el cambio de horario puede causar problemas de sueño, como insomnio, somnolencia diurna y dificultad para conciliar el sueño. Estos problemas pueden durar hasta una semana después del cambio de horario."

La razón detrás de estos cambios de horario radica en la idea de aprovechar al máximo la luz natural del día. El horario de verano, que comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, busca proporcionar a las personas más luz natural por las tardes, lo que, en teoría, puede conducir a un aumento de la actividad económica y ahorro de energía.

Prepararse adecuadamente para esta transición, como asegurarse de descansar lo suficiente la noche anterior. Foto: 123RF

¿Por qué se cambia el horario en Estados Unidos?

La historia del horario de verano se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno del país lo implementó como una medida de ahorro de energía. Sin embargo, el horario de verano se volvió una práctica permanente en Estados Unidos en 1973, durante la crisis del petróleo.

A pesar de sus beneficios potenciales, el horario de verano ha estado en el centro de un debate en curso. Algunos estudios sugieren que puede causar problemas de sueño, como insomnio y fatiga, así como afectar la atención y la coordinación. Otros argumentan que el horario de verano puede tener un impacto positivo en la economía y en la reducción del consumo de energía.

En Estados Unidos, los cambios de horario están regulados por la Ley de Horario Uniforme, aprobada en 1966. Esta ley establece las fechas de inicio y finalización del horario de verano. Sin embargo, es importante mencionar que los estados de Hawaii y Arizona no participan en el horario de verano.

En California, la agencia responsable de coordinar estos cambios es la Comisión Reguladora de Servicios Públicos de California (CPUC por sus siglas en inglés), una entidad independiente que regula las empresas de servicios públicos en el estado. La CPUC emite un aviso a las empresas eléctricas de California sobre las fechas y horas de los cambios de horario, y son estas empresas las encargadas de implementar los ajustes necesarios en sus sistemas.

Además de la CPUC, el Departamento de Transporte de California también tiene un papel importante en la coordinación de estos cambios. Caltrans se encarga de actualizar los relojes de las señales de tráfico y semáforos para asegurar que estén sincronizados con el nuevo horario.