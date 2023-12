California: la polémica ordenanza que podría provocar desalojos en las viviendas

Durante los últimos días, las calles de distintos barrios de Los Ángeles, California, fueron testigo de las protestas por la ordenanza que llevaría a un aumento en el costo de los alquileres. La medida, que podría entrar en vigor en febrero del 2024, generó controversia. Mientras los inquilinos expresan la dificultad que les generaría este costo y hasta la posibilidad de desalojos masivos, los propietarios defienden que es un ajuste necesario.

La discusión sobre la vivienda y las regulaciones sobre el alquiler se da en distintas ciudades del mundo y no escapa a la polémica. A partir de los intereses de ambas partes involucradas en los contratos y acuerdos, se llevan a cabo discusiones y protestas. Eso fue lo que ocurrió en las últimas horas en Los Ángeles, especialmente en barrios latinos, a partir de la ordenanza que consiguió avanzar en el ayuntamiento.

El aumento de alquileres que generó polémica en Los Ángeles

Concretamente, la ordenanza generaría aumentos que van entre el 4 y el 6 por ciento sobre el costo de alquiler en propiedades de la ciudad de California, siempre y cuando se incluya el gas y la electricidad, según consta en la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de Los Ángeles que fue promulgada en 1979.

A partir de esta novedad, que empezaría a regir en febrero, el Sindicato de Inquilinos manifestó su desacuerdo con esta situación y reclama que no se pueden aplicar aumentos, según consignó Telemundo. En ese sentido, muchos indican que los apartamentos no están en condiciones y, por lo tanto, no cumplen con la normativa vigente. Además, en las calles se hicieron oír historias de inquilinos a los que les avisaron que los desalojaran en caso de no poder pagar el nuevo precio.

Los inquilinos de Los Ángeles denuncian que los nuevos costos del alquiler llevarían a desalojos masivos Foto: iStock

Por su parte, propietarios manifestaron que llevan años sin poder aumentar el costo del alquiler. Dados los niveles de inflación que experimentó Estados Unidos durante el último tiempo, aseguran que rentar una propiedad no es rentable con los valores actuales.