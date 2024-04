California: la orden judicial con la que se beneficiarán miles de niños en el estado

una juez ha ordenado al gobierno federal brindarles refugio, alimentación y atención médica. n San Diego, California, son miles los niños migrantes que permanecen en campamentos al aire libre por semanas en condiciones insalubres y pocos seguras. Ante la situación,

Para las autoridades federales, dado que los niños aún no se encuentran oficialmente detenidos ni en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no se encuentran obligados a brindarles protección. Pero ahora la situación será diferente.

La juez Dolly Gee, del tribunal de distrito de Estados Unidos para California, ordenó a las autoridades migratorias procesar y reubicar rápidamente a los niños migrantes que se encuentran en sitios improvisados al aire libre en el sur del estado, los cuales han sido señalados debido a sus malas condiciones.

tienen derecho a las protecciones que se ofrecen a los indocumentados, por lo que deben recibir servicios básicos. De acuerdo con la orden, los niños, incluso si no está determinada su situación migratoria todavía,por lo que deben recibir servicios básicos.

Así, se planea que los menores que están ubicados en las áreas de espera al aire libre, mismas que fueron improvisadas para poder albergar momentáneamente al enorme número de migrantes que están llegando hasta California, sean considerados bajo custodia legal de Estados Unidos y trasladados a un área en donde se les brinde mayor protección.

Muchos menores son víctimas de la crisis migratoria. Foto:iStock Compartir

¿Qué son los espacios al aire libre para migrantes que reciben críticas en Estados Unidos?

Según se ha dado a conocer, existen siete sitios cercanos a San Diego y Jacuma Hot Springs, que están ubicados en áreas remotas al sur del estado de California. Estos fueron improvisados considerando que ha habido un fuerte aumento en los cruces ilegales de personas en la zona.

En ese lugar, al aire libre, los migrantes tienen que esperar durante horas o días antes de que los agentes de la patrulla fronteriza los lleven a los centros de detención tradicionales para procesarlos formalmente.

No obstante, según se ha denunciado, ahí no reciben alimentación adecuada. Pero, lo más grave, es que no hay suficientes contenedores de basura y los baños portátiles usualmente están desbordados e inutilizables, por lo que los migrantes tienen que hacer sus necesidades a la intemperie, lo que ha ocasionado que el sitio tenga un olor desagradable y pueda presentar un riesgo sanitario.