California: el 'tesoro' tóxico que lleva sumergido en los mares del estado por décadas

miles de barriles que contienen desechos industriales que podrían albergar compuestos radioactivos, según revelan años de investigaciones hechas por el Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB, por sus siglas en inglés). Un grupo de científicos descubrió un terrible hallazgo en las costas de California : se trata de

El hallazgo realizado entre la península de Palos Verdes y la isla Santa Catalina, se localiza a solo 19 kilómetros de la costa, en donde es común ver a familias, surfistas y buzos. Los barriles de desechos tóxicos se encuentran sobre el lecho marino, a unos 1.000 metros de profundidad, en un área que es considerada como corredor natural de especies como ballenas, leones marinos y delfines, cuya salud podría estar afectando

Fue en 2011 cuando el bioquímico, oceanógrafo y profesor de la UCSB, David Valentine descubrió los barriles usando un robot de aguas profundas al explorar el litoral de Los Ángeles. Las imágenes en el sonar revelaron al experto que se trataba de algo fuera de lo común y los análisis subsecuentes confirmaron sus temores. “Teníamos cierta sospecha de qué podía haber allí abajo”, explicó el científico a BBC Mundo.

La Universidad de California en Santa Bárbara colabora con el Instituto Oceanográfico Scripps en la investigación de la contaminación de aguas profundas en el sur de California. Foto:scripps.ucsd.edu

Medio millón de barriles tóxicos en California



La investigación de Valentine abrió la puerta a más indagaciones que revelaron que se trataba de un vertedero oceánico de desechos industriales, que, se estima, alcanza los 500.000 barriles con contenidos tóxicos, los cuales llegaron al lecho marino de forma legal e ilegal desde 1930.

En las primeras décadas del siglo pasado se consideraba que el mar podía diluir los contaminantes, incluso los más peligrosos, y el manejo de desechos se realizaba siguiendo el lema dilution is the solution to pollution, que se traduce como “diluir es la solución a la contaminación”. Esto dio pie a que varias empresas usaran el océano como vertedero.

Las últimas investigaciones revelan que los barriles podrían albergar compuestos radioactivos. Foto:Scripps Institution of Oceanography / UC San Diego

Entre los contaminantes que fueron depositados en el mar, uno de los que más preocupa es el dicloro difenil tricloroetano, más conocido como DDT, el cual estaba presente en las muestras recogidas por Valentine en 2011, en la cuenca de San Pedro. Este insecticida se prohibió en 1972, mismo año en que entró en vigor la Ley de Protección e Investigación de Santuarios Marinos (MPRSA, por sus siglas en inglés), la cual prohíbe el uso del océano como depósito de desechos.

Este compuesto se descubrió a finales del Siglo XIX y tuvo su apogeo en la Segunda Guerra Mundial, cuando el químico suizo Paul Hermann Müller descubrió su efectividad como insecticida, por lo que se usó para frenar la población de mosquitos responsables de la propagación de contagios de malaria, fiebre amarilla y tifus.

A pesar de haberse considerado como un avance en la salud pública en su tiempo, posteriormente se descubrió que el DDT afectaba la salud de la población, por lo que en Estados Unidos se prohibió su uso en 1972. Tres años después, un reporte de la EPA lo consideró “cancerígeno potencial para el ser humano”.

Entre 1947 y 1982, la extinta Montrose Chemical Corp., empresa que fue considerada como el mayor fabricante de este peligroso químico en el país, tuvo su sede en Los Ángeles. De acuerdo a la investigación de Valentine, la presencia de los desechos de DDT localizados en la bahía California se mantiene casi inalterada, ya que es poco soluble al agua, lo cual, según un estudio, también está provocando afectaciones en la salud de los animales marinos.

Las antiguas instalaciones de la empresa fueron incluidas en 1989 en la lista de zonas contaminadas del país, un año después el gobierno federal y el estado de California demandaron a la empresa, junto a otras nueve fábricas localizadas en la península de Palos Verdes, por daños al entono marino. En diciembre de 2000, Montrose Chemical Corp. y otras tres empresas llegaron a un acuerdo con las autoridades y pagaron US$77’000.000, con el fin de restaurar el ecosistema. Sin embargo, las investigaciones recientes muestran que el daño continúa.