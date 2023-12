California: el reembolso que algunos residentes podrían recibir a partir de diciembre

Pagar los impuestos en tiempo y forma puede tener sus recompensas. Algunos estados han dado a conocer diversos programas en beneficio de los contribuyentes, uno de ellos es el Reembolso Tributario para la Clase Media en California, que algunos residentes podrían comenzar a recibir en este mes de diciembre.

De acuerdo con información del gobierno del estado, el Reembolso Tributario para la Clase Media o MCTR, por sus siglas en inglés, ha beneficiado a casi 32 millones de contribuyentes, y en 2023 la mayor parte de los pagos ya han sido emitidos. Sin embargo, hay otros que todavía están en trámite, por lo que algunos beneficiarios están por recibir el estímulo.

El reembolso tributario es un pago único que busca ayudar a mejorar la economía de los californianos y no es necesario realizar algún proceso especial para obtenerlo, los contribuyentes reciben su pago automáticamente. De hecho, la gran mayoría comenzó a recibirlos a partir de octubre de 2022. No obstante, quienes no lo recibieron hasta ahora, podrían ser beneficiados en los meses entrantes.

¿Cómo saber si seré beneficiario del reembolso tributario para la clase media en California?

Para poder ser beneficiario del reembolso tributario de California es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Haber presentado la declaración de impuestos de 2020 antes del 15 de octubre de 2021. Cumplir con los límites de ingreso bruto ajustado de California para ser calificado como clase media. En el año fiscal 2020 no haber sido presentado como dependiente. Haber sido residente de California durante seis meses o más, en el año fiscal 2020. Ser residente de California en la fecha en que se emite el pago.

Money Network, tarjeta de débito Foto: ftb.ca.gov

El gobierno de California cuenta con una herramienta en su página a través de la cual es posible estimar la cantidad que los contribuyentes podrían recibir en caso de ser beneficiarios del programa. Los montos van de los US$200 a los US$1.050. Los contribuyentes que reciben el depósito directo es porque presentaron electrónicamente su declaración de impuestos.

En caso de no haber recibido el pago es importante mencionar que algunos contribuyentes obtienen el reembolso a través de una tarjeta de débito debido a que las autoridades se asociaron con Money Network para esta acción, de ahí la importancia de activar la tarjeta que se recibirá mediante una carta e incluye instrucciones especiales sobre su uso.