California: el importante cambio que tendrán los niños migrantes en el estado

una jueza federal en California, tomó una medida para procesarlos y reubicarlos en el menor tiempo posible. La crisis migratoria también está teniendo un fuerte impacto en los menores de edad. Muchos son los niños que, acompañados de su familia, e incluso solos, intentan llegar ilegalmente al territorio de Estados Unidos. Debido a ello,

La jueza federal en Los Ángeles ordenó a los funcionarios fronterizos estadounidenses procesar y reubicar rápidamente a los niños migrantes que se encuentren en sitios improvisados al aire libre en el sur del estado, que diversos defensores en pro de los derechos humanos han denunciado debido a sus pésimas condiciones.

El medio CBS News detalló que fue Dolly Gee, juez del tribunal de distrito de Estados Unidos para California quien determinó que los niños, incluso los que no están bajo custodia del gobierno, tienen derecho a las protecciones que se ofrecen a los indocumentados, por lo que deben recibir servicios básicos, incluida la posibilidad de alojarlos en instalaciones seguras y sanitarias.

Con base en lo anterior, los niños migrantes que se ubiquen en las áreas de espera al aire libre ubicadas en el sur de California, a pesar de no haber sido procesados formalmente, serán considerados bajo custodia legal de Estados Unidos, por lo que deben ser trasladados a una zona en donde se les brinde mayor protección.

Según se ha denunciado, existen siete sitios cercanos a San Diego y Jacuma Hot Springs, ubicados en áreas remotas al sur del estado en donde los migrantes tienen que esperar durante horas o días antes de que los agentes de la patrulla fronteriza los lleven a los centros de detención tradicionales para procesarlos formalmente.

El problema es que ahí las personas no reciben una alimentación adecuada. Además, no hay suficientes contenedores de basura o baños portátiles, que usualmente están desbordados e inutilizables, obligando a los migrantes a hacer sus necesidades al aire libre, por lo que el sitio no solamente tiene un olor desagradable, sino que puede representar un peligro para la salud.

Migrantes en Jacumba, California. Foto:Getty Images

¿Qué dicen las autoridades federales de Estados Unidos sobre el fallo en favor de los niños migrantes?

Tras el fallo de la jueza para el Distrito Central de California, la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), comentó que revisaría la medida.

Aseguró que ya realizan esfuerzos para transportar a las personas y niños vulnerables que se encuentran en la frontera a las instalaciones seguras lo más rápido posible, y que continuarán haciéndolo.