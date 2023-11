California: ¿dónde es Muscle Beach y por qué es tan famosa en el Estado Dorado?

Muscle Beach, el emblemático parque de entrenamiento al aire libre en Venice Beach, en el condado de Los Ángeles, ha sido durante décadas el epicentro del culturismo y un ícono cultural en California. Fundado en 1934 por Earle Liederman, un promotor del deporte, ha dejado huella en la historia del culturismo y la cultura pop.

Desde su creación, Muscle Beach se convirtió en un atractivo para culturistas y atletas de todo el mundo. Figuras legendarias como Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno y Steve Reeves, han esculpido sus cuerpos en este histórico enclave al aire libre. La importancia de Muscle Beach se extiende más allá del mundo del culturismo, ya que ha sido escenario de numerosas películas y programas de televisión, incluyendo clásicos como The Terminator, Baywatch y The Wonder Years.

Además de ser un concurrido lugar de entrenamiento, Muscle Beach es una atracción turística destacada en Venice Beach. Diariamente, miles de visitantes acuden al parque para presenciar a culturistas en plena acción, capturar imágenes para sus redes sociales y sumergirse en el ambiente único que ofrece este lugar histórico.

Razones por las que Muscle Beach ha alcanzado renombre

Muscle Beach se ubica en el corazón de Venice Beach y forma parte de un extenso tramo de casi 5 kilómetros de costa, que incluye Ocean Front Walk, canchas de tenis y basquetbol, una pista de patinaje, numerosas canchas de vóley playero y, por supuesto, la propia playa.

Muscle Beach es considerado un pionero en el fiscoculturismo. y es sede recurrente de torneos. Foto: Biblioteca del Congreso

Además de la oferta deportiva, en Venice Beach se concentran artistas callejeros, restaurantes y diversas tiendas a lo largo de Ocean Front Walk. Algunas razones de la fama de Muscle Beach son:

Pionero del culturismo: fue uno de los primeros lugares donde el culturismo se convirtió en un deporte popular, marcando el inicio de una era en la forma física. Cuna de leyendas: hogar de muchos de los culturistas más famosos de la historia, Muscle Beach ha sido el campo de entrenamiento de íconos que han dejado huella en el mundo del deporte y el entretenimiento. En el centro de la cultura pop: con apariciones en películas y programas de televisión, Muscle Beach se ha convertido en un símbolo cultural, contribuyendo a la imagen de California en todo el mundo. Atracción turística: como parte integral de Venice Beach, Muscle Beach atrae a turistas de todo el mundo que buscan experimentar la energía vibrante y el legado histórico del lugar.

